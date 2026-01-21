Nación

Exnovio sería el culpable del asesinato de una adolescente de 16 años en Bucaramanga: dos de sus amigas están heridas

Una de las mujeres sufrió una lesión superficial en la cabeza, y la otra presentó una fractura ósea producto del ataque.

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.
Foto: agencia 123rf

Un hecho de violencia estremeció a Bucaramanga luego de que una menor de 16 años fuera asesinada con arma de fuego y otras dos mujeres resultaran heridas durante un ataque registrado en el barrio San Miguel, en el noroccidente de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el ataque ocurrió en horas de la noche, cuando las tres mujeres se desplazaban por una vía del sector. En ese momento, dos hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron y dispararon en repetidas ocasiones, antes de huir del lugar.

La adolescente fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Las otras dos víctimas, ambas mayores de edad, fueron atendidas inicialmente en el lugar y posteriormente remitidas al Hospital Universitario de Santander, donde permanecen bajo observación médica.


Foto: Getty Images / tanawit sabprasan

Una de las mujeres sufrió una lesión superficial en la cabeza, mientras que la otra presentó una fractura ósea producto del ataque, confirmaron fuentes médicas. Su condición es estable, según el reporte oficial.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que el principal sospechoso ya fue identificado y que el hecho estaría relacionado con conflictos sentimentales previos. “Se trata del exnovio de una de las mujeres atacadas. Estamos adelantando todas las acciones para dar con su paradero”, señaló un oficial a cargo del caso.

En el lugar de los hechos, unidades de criminalística recolectaron varias vainillas y proyectiles, elementos que hacen parte del material probatorio incorporado a la investigación para esclarecer el móvil del crimen y la participación de los responsables.

Las autoridades anunciaron operativos especiales para lograr la captura de los agresores y reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en el esclarecimiento de este homicidio que enluta a una familia y vuelve a encender las alertas por la violencia armada en la capital santandereana.



