Asesinan frente a su pequeño hijo a reconocido oftalmólogo durante intento de robo en Barranquilla: “Ese es mi papá”

El crimen ocurrió en el barrio El Carmen cuando la víctima acompañaba al menor a un partido; los atacantes huyeron tras dispararle en medio de un forcejeo.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 3:16 p. m.
Asesinato en Barranquilla. (Imagen de referencia)
Asesinato en Barranquilla. (Imagen de referencia) Foto: Foto de referencia: 123rf / Foto del caso: Captura redes sociales

Un médico oftalmólogo fue asesinado la tarde del domingo 18 de enero en el barrio El Carmen, en Barranquilla, durante un intento de robo que ocurrió a plena luz del día y frente a su hijo menor de edad. El crimen ha causado conmoción en la ciudad y reavivó las denuncias por la inseguridad en sectores residenciales.

La víctima fue identificada como Carlos Enrique Rojas Ávila, de 53 años, quien se encontraba en una cancha del sector acompañando a su hijo mientras se desarrollaba un encuentro deportivo. De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana, dos hombres llegaron al lugar y abordaron al médico con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

Según el reporte preliminar de las autoridades, uno de los delincuentes descendió del vehículo y encaró a Rojas Ávila. En medio del forcejeo, el asaltante sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. El médico murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. “La víctima falleció de manera inmediata producto de los impactos de bala”, indicaron fuentes oficiales.

Testigos relataron que el hijo del oftalmólogo presenció el ataque y entró en estado de desesperación al ver a su padre herido. “Ese es mi papá”, habría gritado el menor, según narraron personas que se encontraban en la cancha al momento del crimen.

Las primeras indagaciones señalan que los responsables se llevaron una cadena de oro y un teléfono celular de alta gama. Aunque inicialmente los atacantes llegaron en una motocicleta, posteriormente escaparon del sector en un vehículo particular, lo que es materia de verificación por parte de los investigadores.

Las víctimas fueron atacadas a tiros.
En medio del forcejeo, el asaltante sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. (Imagen de referencia) Foto: Colprensa

Familiares y allegados confirmaron que Rojas Ávila era un médico ampliamente conocido en Barranquilla, con varios años de ejercicio profesional y propietario de establecimientos ópticos en distintos puntos de la ciudad. “Era un profesional muy querido y dedicado a su trabajo”, señalaron personas cercanas a la víctima.

La Sijín de la Policía asumió la investigación para identificar y capturar a los responsables del homicidio. Entre tanto, habitantes del barrio El Carmen expresaron su indignación por lo ocurrido y exigieron mayor presencia de las autoridades. “La inseguridad se nos salió de las manos”, afirmó un vecino del sector.

