Asesinan a estudiante del Sena en Barranquilla: así fue el impresionante ataque de criminales

Sucedió en el barrio Ciudadela 20 de Julio.

Gabriel Salazar López

19 de enero de 2026, 12:05 p. m.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla Foto: A.P.I

Las balas de los ataques criminales no han dejado de escucharse en Barranquilla. Una de las nuevas víctimas es un joven estudiante del Sena, quien se encontraba en una de las calles del barrio Ciudadela 20 de Julio, en el sur de la ciudad, cuando fue atacado.

Los sicarios, que se movilizaban a bordo de una motocicleta, llegaron y, sin mediar palabras, atacaron al joven, identificado por las autoridades como Ethan Stevan Martínez Candanoza.

El cuerpo sin vida fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para la respectiva necropsia, mientras el equipo de Policía Judicial adelanta las entrevistas correspondientes y la recolección de videos de cámaras de seguridad de la zona, con el fin de determinar quiénes son los responsables de este nuevo asesinato.

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.
Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía. Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

Los residentes de la zona precisaron a varios medios locales que vivieron momentos de angustia porque solo escucharon las detonaciones y, cuando salieron de sus viviendas, se encontraron con la sangrienta escena.

Estábamos dentro de la casa, se escuchó que pasó una motocicleta a toda velocidad y después los disparos. Vimos correr y la gente gritaba, entonces salimos y es cuando dijeron que al muchacho le habían disparado”, contó un testigo.

Al mismo tiempo, precisaron que no solo se registran homicidios, sino que a toda hora están los robos a mano armada en esta zona de la capital del Atlántico.

“En el barrio está la Policía, pero es muy poca porque a las personas que van a sus trabajos temprano o van para los colegios los atracan. Aparecen los dueños de lo ajeno en motocicletas y los dejan sin nada, pero es duro porque hay temporadas donde se ven más estos casos”, dijo una mujer bajo el anonimato a SEMANA.

De igual manera, denunció la presencia de jóvenes que hacen parte de pandillas que generan terror en los diferentes parques de este barrio en el sur de la capital del Atlántico.

