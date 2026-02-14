Santander

No para de temblar en Los Santos, Santander: nuevo sismo sacude otra vez esta región este sábado 14 de febrero; el SGC explicó los motivos

Las autoridades monitorean la actividad sísmica en este departamento.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

14 de febrero de 2026, 11:57 a. m.
Temblor en Colombia.
Temblor en Colombia. Foto: Servicio Geológico Colombiano.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), que se encarga de monitorear la actividad sísmica del país, reportó un nuevo temblor en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

El más reciente movimiento telúrico se registró sobre las 10:13 de la mañana de este sábado 14 de febrero; en esta oportunidad tuvo una magnitud de 3,3 con una profundidad de 156 kilómetros.

Fuerte temblor sacude varias regiones de Colombia en la mañana de este sábado 14 de febrero

Este sismo estuvo localizado a seis kilómetros de Los Santos, donde además registró una latitud de 6,81 y una longitud de -73,09.

Este temblor se suma al otro fuerte movimiento telúrico que se registró sobre las 6:21 a. m. de este mismo sábado, el cual tuvo una magnitud de 4.1 con una profundidad de 149 kilómetros.

“Sí, en Floridablanca (Santander), fuerte”, dijo una usuaria de la red social de X en el informe del Servicio Geológico Colombia, mientras que otro perfil también escribió: “¡¡Se sintió en Bogotá!! Sabía que no estaba loco”.

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos?

El SGC se pronunció sobre la actividad sísmica registrada en Santander y explicó las características del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado debajo del municipio de Los Santos.

En un comunicado, la entidad indicó que esta región presenta una concentración permanente de movimientos telúricos a profundidades intermedias. “Un nido sísmico es una región que tiene una concentración inusual de actividad sísmica, de manera más o menos continua, y en Colombia tenemos el Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona ubicada en el departamento de Santander (debajo del municipio de Los Santos), en donde se observa este tipo de actividad sísmica, con hipocentros localizados a profundidades intermedias, cerca de los 150 km por debajo de la superficie”, dijo la entidad inicialmente.

El SGC precisó que esta dinámica obedece a condiciones geológicas particulares de la región. De acuerdo con la explicación entregada, el origen de los sismos estaría relacionado con la interacción de fragmentos de placas tectónicas antiguas que se encuentran inmersas en el manto terrestre.

“El Nido Sísmico de Bucaramanga tiene su origen asociado a fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre. Estas placas interactúan de forma compleja en esta zona reducida y los sismos que se producen tienen como epicentro al municipio de Los Santos”, agregó.

