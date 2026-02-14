Fuerte temblor sacude varias regiones de Colombia en la mañana de este sábado 14 de febrero

En la mañana de este sábado 14 de febrero de 2026, en el marco de la celebración de San Valentín, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país.

De acuerdo con la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica del territorio nacional, el más reciente movimiento telúrico se registró sobre las 6:21 a. m.

Según el informe del SGC, este sismo tuvo una magnitud de 4.1 y estuvo localizado a 10 kilómetros del municipio de Los Santos en el departamento de Santander.

Además, este temblor reportó una profundidad de 149 kilómetros con una latitud de 6.82 y una longitud de -73.16, por lo que se sintió ampliamente en varias regiones de Colombia.

“Sí, en Floridablanca (Santander), fuerte”, dijo una usuaria de la red social de X en el informe del Servicio Geológico Colombia, mientras que otro perfil también escribió: “¡¡Se sintió en Bogotá!! Sabía que no estaba loco”.

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos?

El SGC dio algunas explicaciones sobre la actividad sísmica en el departamento de Santander, donde dio a conocer que en esta región queda el Nido Sísmico de Bucaramanga.

“Un nido sísmico es una región que tiene una concentración inusual de actividad sísmica, de manera más o menos continua, y en Colombia tenemos el Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona ubicada en el departamento de Santander (debajo del municipio de Los Santos), en donde se observa este tipo de actividad sísmica, con hipocentros localizados a profundidades intermedias, cerca de los 150 km por debajo de la superficie”, dijo la entidad inicialmente.

La entidad dio a conocer que existen al menos tres teorías de por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos.

“El Nido Sísmico de Bucaramanga tiene su origen asociado a fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre. Estas placas interactúan de forma compleja en esta zona reducida y los sismos que se producen tienen como epicentro al municipio de Los Santos”, agregó.