Así cayó Pocoyó, considerado el pandillero más temido del norte del Cauca

Tropas del Batallón de Montaña N.º 8, adscritas a la Vigésima Novena Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, acaban de dar un certero golpe a una de las bandas más peligrosas del Guachené, un municipio del norte del Cauca.

Capturaron a alias Pocoyó, señalado no solo de integrar la red criminal del 5y6, sino también de sembrar el terror en las calles de ese municipio y de las poblaciones cercanas.

En su contra pesaba una orden de captura por el delito de homicidio agravado y en el momento de su detención, según las autoridades, fue sorprendido con una pistola calibre 9 mm, con proveedor y munición lista para ser utilizada.

Pistola incautada a alias Pocoyó, en Guachené, Cauca. | Foto: Ejército

Pocoyó, para las autoridades, sería responsable del asesinato de varias personas, entre ellos Brahayan Fernando Guazá Chará y Eduardo Pinto Morales, en hechos sucedidos el 25 de agosto y el 24 de diciembre de 2024, respectivamente, en casco urbano de Guachené.

Eso lo hacía uno de los hombres más buscados de esa zona del país, indicaron desde el Ejército.

SEMANA conoció que una de los rasgos que más llamó la atención del señalado delincuente es un tatuaje, que dice Siempre & Malo, el cual está siendo indagado por los investigadores para determinar si se trata de una señal para integrar la agrupación ilegal.

La banda de la que se atribuye la participación a Pocoyó es solo una de las que siembra el terror en el Cauca.

“Gracias a un trabajo de nuestra institución, a través de sus capacidades de inteligencia, investigación criminal, el Grupo de Operaciones Especiales, Goes, y personal de la Estación de Policía de Guachené, en coordinación interinstitucional con el Ejército Nacional, se logró la captura en flagrancia de alias ‘Pocoyó’, presunto actor delincuencial que con su comportamiento delincuencial trastocaba la tranquilidad en esta población nortecaucana”, señaló el comandante de Policía en el Cauca, coronel Gerson Bedoya Piraquive, según Infobae.