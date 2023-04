Así fue el robo de película que conmocionó a Cali: detalles de un atraco que dejó sorprendida hasta a las autoridades

Aproximadamente a las 2:14 p. m. de este jueves, lo que parecía ser una jornada de rutina en la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali dejó de serlo cuando un grupo de sujetos armados irrumpió y encañonó a la seguridad del sitio y a ciudadanos que realizaban trámites notariales.

Los criminales llegaron con un objetivo claro: hacerse con la mayor cantidad de dinero posible. Se dirigieron hacia las cajas de atención, amedrentaron a los funcionarios y les pidieron entregar el dinero que tenían a la mano.

En medio del alboroto, rompieron vidrios que separan las cajas del público y también le quitaron dinero a personas que en ese momento estaban por pagar algún servicio.

Se metieron a la oficina de instrumentos publicos modalidad atraco

La seguridad de Cali en manos de incompetentes? pic.twitter.com/LRiSCLyHbn — Canal A (@CanalAco) April 27, 2023

El lugar estaba lleno. Sin embargo, los atracadores no tuvieron mayores inconvenientes para hacerse con un botín, que hasta el momento no ha sido calculado, pues los hombres de seguridad que tiene la Oficina no estaban armados, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet.

“Hay videos que muestran cuando van hacia las cajas de atención y luego van hasta la caja fuerte (...) estamos en el proceso para determinar cuánto dinero se llevaron”, aseguró el secretario.

Los delincuentes rompieron los vidrios de las cajas. - Foto: Fragmento de video

Los ladrones llegaron hasta la Oficina en motocicletas y a bordo de estos mismos vehículos huyeron del lugar luego de cometer el hurto. Algunos de los criminales tenían puestos tapabocas para ocultar su rostro y dificultar su identificación. Testigos dicen que fueron cuatro los autores del robo, pero la cifra de participantes podría ser mayor.

Asalto a la oficina de instrumentos públicos de Cali, 5 motorizados muy campantes como si nada. 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/aomeVR8O9E — Luis Felipe Rodríguez R. 🏳️‍🌈 (@LuisFelipeLGBTI) April 27, 2023

“La Sijin de la Policía recaudó el material de video de las cámaras. Con base en estos videos se armarán unos retratos hablados para ponerlos en conocimiento de todos. Hemos ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de recompensa por información de los ladrones”, señaló Dranguet, quien además mencionó que este robo debe convertirse en la punta de lanza para revisar los protocolos de seguridad de las entidades públicas y privadas en Cali.

Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Funcionarios y usuarios de la Oficina vivieron verdaderos momentos de terror durante el atraco. “Acabo de presenciar un suceso bravo. Acaban de robar la Oficina de Instrumentos Públicos. Estábamos aquí adentro y asaltaron. Entraron cuatro personas, dispararon y robaron”, dijo un hombre que estaba en el lugar realizando un trámite cuando arribaron los ladrones.

“Dios mío, qué susto, eran muchos, eso fue de película”, aseguraron personas que estaban dentro de Oficina. “Uno lo primero que piensa es que le van a pegar un tiro. Me dijeron: ‘Pase la plata’, y me quitaron todo”, indicó otro testigo.

Los ladrones huyeron en motocicletas. - Foto: Fragmento de video

Los delincuentes, pese a estar armados, no dispararon y, por suerte, no hubo víctimas fatales ni lesionados.

Rodrigo Manríquez, comandante del Tercer Distrito de la Policía Metropolitana de Cali, también entregó detalles de lo ocurrido en la Oficina: “Personas que se hicieron pasar por usuarios de la entidad intimidaron a los vigilantes y a las personas que hacen el recaudo de los costos notariales y hurtan el dinero (...), rompieron los vidrios de las cajas para generar violencia e intimidar”.