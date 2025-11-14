Crimen en reconocida heladería de Cali tendría conexión con asesinato de jueza de paz 24 horas antes: esto es lo que se sabe

Las autoridades ya tienen varias pistas del asesinato de un abogado ocurrido en una balacera que tuvo lugar este mediodía en la heladería Vertolini, en el norte de Cali.

En el hecho murió el abogado Fredy Albeiro Zapata, quien portaba un arma de fuego.

Ventolini, el establecimiento donde ocurrieron los hechos, lamentó lo sucedido.

“Lamentamos informar a la ciudadanía que en uno de nuestros restaurantes en la ciudad de Cali se presentó un acto de violencia generado por terceros. Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias en este difícil momento”, dijeron.

Dos personas muertas tras balacera en reconocida heladería del norte de Cali. | Foto: Suministrado a Semana

Además, confirmaron que ninguno de sus colaboradores resultó lesionado.

En el trascurso de esta tarde, se conoció que el abogado aparece mencionado en una denuncia que había interpuesto el 9 de septiembre Cruz Magnolia Sánchez.

Se trata de una jueza de paz asesinada 24 horas antes, en la tarde del jueves 13 de noviembre.

SEMANA intentó comunicarse con la Policía de Cali para conocer un pronunciamiento sobre lo ocurrido, pero no fue posible.

Cruz Magnolia, de 54 años, fue atacada por sicarios cuando se desplazaba en un taxi por la avenida 6 norte con calle 44, en el sector de Chipichape.

El ataque se produjo después de las 2:00 p. m., cuando hombres armados interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra la pasajera. Sánchez murió en el lugar. El conductor, un taxista adulto mayor, salió ileso y fue atendido por unidades policiales.

Horas antes del crimen, la víctima había participado en una mesa técnica organizada por la Personería de Cali para revisar problemáticas de Alto Menga, entre ellas el acceso al agua potable y la atención institucional para la comunidad.

El asesinato generó rechazo entre ciudadanos y actores del sector judicial, pues Sánchez era reconocida por su trabajo en conciliación y por promover soluciones pacíficas a conflictos en barrios del norte de la ciudad.

La Personería Distrital se pronunció a través de un comunicado en el que lamentó lo ocurrido, recordó su participación en la mesa técnica de la mañana y exigió avances rápidos en la investigación. El organismo reiteró la necesidad de proteger a quienes trabajan por la convivencia en los territorios.

La Personería Distrital rechaza el asesinato de la exjueza de Paz Cruz Magnolia Sánchez y pide celeridad en las investigaciones



La Personería Distrital de Santiago de Cali lamenta profundamente y rechaza de manera categórica el atentado ocurrido en la Avenida 6 Norte, sector de… pic.twitter.com/G5LZsFa8H5 — Personería de Cali (@personeriacali) November 13, 2025