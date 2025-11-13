Asesinan a jueza de paz en el norte de Cali mientras viajaba en taxi

Un homicidio registrado en la tarde de este jueves volvió a estremecer a Cali. Cruz Magnolia Sánchez, de 54 años, reconocida jueza de paz y lideresa comunitaria, fue atacada por sicarios cuando se desplazaba en un taxi por la avenida 6 norte con calle 44, en el sector de Chipichape.

El ataque se produjo después de las 2:00 p. m., cuando hombres armados interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra la pasajera. Sánchez murió en el lugar. El conductor, un taxista adulto mayor, salió ileso y fue atendido por unidades policiales.

Horas antes del crimen, la víctima había participado en una mesa técnica organizada por la Personería de Cali para revisar problemáticas de Alto Menga, entre ellas el acceso al agua potable y la atención institucional para la comunidad.

La Policía Metropolitana de Cali asumió la investigación y realizó el levantamiento del cuerpo mientras equipos de criminalística adelantaban la recolección de pruebas en la zona. Hasta ahora no se conocen hipótesis sobre los responsables ni los móviles del ataque.

El asesinato generó rechazo entre ciudadanos y actores del sector judicial, pues Sánchez era reconocida por su trabajo en conciliación y por promover soluciones pacíficas a conflictos en barrios del norte de la ciudad.

La Personería Distrital se pronunció a través de un comunicado en el que lamentó lo ocurrido, recordó su participación en la mesa técnica de la mañana y exigió avances rápidos en la investigación. El organismo reiteró la necesidad de proteger a quienes trabajan por la convivencia en los territorios.

Las autoridades mantienen vigilancia en el área y pidieron a la ciudadanía entregar información que ayude a esclarecer el crimen.