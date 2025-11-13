Suscribirse

Valle del Cauca

Asesinan a jueza de paz en el norte de Cali mientras viajaba en taxi

El conductor, un taxista adulto mayor, salió ileso y fue atendido por unidades policiales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de noviembre de 2025, 11:23 p. m.
Cruz Magnolia Sánchez, víctima de homicidio en Cali.
Cruz Magnolia Sánchez, víctima de homicidio en Cali. | Foto: Tomada de redes

Un homicidio registrado en la tarde de este jueves volvió a estremecer a Cali. Cruz Magnolia Sánchez, de 54 años, reconocida jueza de paz y lideresa comunitaria, fue atacada por sicarios cuando se desplazaba en un taxi por la avenida 6 norte con calle 44, en el sector de Chipichape.

El ataque se produjo después de las 2:00 p. m., cuando hombres armados interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra la pasajera. Sánchez murió en el lugar. El conductor, un taxista adulto mayor, salió ileso y fue atendido por unidades policiales.

Horas antes del crimen, la víctima había participado en una mesa técnica organizada por la Personería de Cali para revisar problemáticas de Alto Menga, entre ellas el acceso al agua potable y la atención institucional para la comunidad.

Contexto: Esta es la sangrienta banda criminal patrocinada por Los Shottas que está delinquiendo en Cali y que estaría detrás de varios sonados homicidios

La Policía Metropolitana de Cali asumió la investigación y realizó el levantamiento del cuerpo mientras equipos de criminalística adelantaban la recolección de pruebas en la zona. Hasta ahora no se conocen hipótesis sobre los responsables ni los móviles del ataque.

El asesinato generó rechazo entre ciudadanos y actores del sector judicial, pues Sánchez era reconocida por su trabajo en conciliación y por promover soluciones pacíficas a conflictos en barrios del norte de la ciudad.

La Personería Distrital se pronunció a través de un comunicado en el que lamentó lo ocurrido, recordó su participación en la mesa técnica de la mañana y exigió avances rápidos en la investigación. El organismo reiteró la necesidad de proteger a quienes trabajan por la convivencia en los territorios.

Las autoridades mantienen vigilancia en el área y pidieron a la ciudadanía entregar información que ayude a esclarecer el crimen.

Contexto: De señalado narco a guardia indígena: así obtuvo la libertad alias Chinga Pipe en Cali hace dos años; juez lo mandó a un resguardo

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, informó que se ofrece una recompensa de hasta $50 millones para quienes aporten datos que permitan identificar a los responsables del asesinato de Cruz Magnolia Sánchez. El funcionario señaló que la Policía Judicial y la Fiscalía concentran sus capacidades en este caso y en otros hechos de violencia que han ocurrido recientemente en la ciudad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La razón por la que la obra maestra de Luis Díaz en Berlín no pudo ser tenida en cuenta para el Premio Puskás: sorpresa total

2. Procuraduría confirmó suspensión del alcalde Vásquez y continúa investigación por presunta participación política

3. ¿Por qué es festivo el lunes 17 de noviembre en Colombia? Solo quedan 3 feriados este 2025

4. Procuraduría aclara que elección del Contralor de Cali no está suspendida y que el proceso debe continuar

5. El último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes del trágico accidente en Piedecuesta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Valle del CaucaCalihomicidio en cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.