El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, insiste en la necesidad de regular la comercialización de cannabis para adultos

Luego de conocerse que el proyecto de ley que buscaba regular el uso recreativo del cannabis para adultos se hundió en el último debate del Senado, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que el Congreso de la República va en contravía de las decisiones de la Corte Constitucional, cuando en los años 90 se aprobó la despenalización del consumo personal de marihuana en el país.

“Estamos en un antagonismo. Por un lado se tiene legalizado el consumo y por otro se tiene ilegalizada la venta, lo que significa que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que consumen marihuana tienen que ir a los ilegales y bandas armadas que administran la venta de la marihuana”, dijo Ospina.

El mandatario manifestó que esta decisión tiene una gran repercusión social en temas de seguridad y criminalidad.

“Hay una irresponsabilidad muy grande, porque esas bandas armadas de la mano de la ilegalidad de la venta de marihuana tienen una plusvalía mayor, que después la utilizan en otros actos criminales como el gota a gota, el control de la informalidad y el control de otro tipo de delitos”, sostuvo.

Respecto a los espacios que deben asignar los mandatarios locales para el consumo de estas sustancias en cada ciudad, Jorge Iván Ospina insistió en la regularización del expendio.

“De alguna manera, el Congreso no entendió lo que plantea la Corte para desactivar este ejercicio criminal. Por otro lado, la Corte les dice a los alcaldes y alcaldesas que escojan el sitio donde las personas puedan consumir marihuana. Y mal haría uno en escoger un sitio donde la persona pueda consumir marihuana si no hay un proveedor sobre la mesa, de carácter legal, que no vaya a intoxicar a esas personas adictas”, concluyó.

La iniciativa, autoría del representante del Partido Liberal Juan Carlos Losada, se hundió en el octavo debate, ya que no se lograron los votos en la plenaria del Senado para culminar su trámite con éxito.

Después de fuertes discusiones políticas, se mantuvo el quórum en la plenaria, pero Losada y el Pacto Histórico no lograron conseguir los 54 votos necesarios para que la iniciativa fuera aprobada. Finalmente, la votación fue: 47 votos el sí y 43 por el no, por lo que la reforma constitucional se cayó.

Aunque el presidente del Congreso, Alexander López, intentó hacer hasta lo imposible para sacar adelante esta iniciativa, no logró convencer a los senadores, aunque logró mantener el quórum y democráticamente la corporación tomó una decisión final.

El representante Losada lamentó la decisión de sus colegas, pero resaltó que la discusión se abrió en el país y que es la primera vez que se llega tan lejos con este tipo de iniciativa en Colombia. Por esa razón, anunció que más adelante intentará promover nuevamente esta iniciativa para que el Congreso la discuta nuevamente.

“Estoy triste, es una derrota dura para mí después de tantos años de trabajo. Llevo cuatro años intentando sacar adelante este tema. Hemos avanzando muchísimo y esto no va a pasar de la noche a la mañana, es un trabajo duro y lo radicaremos nuevamente”, dijo Losada.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, indicó que el Gobierno respaldará a Losada en su nuevo intento y que se buscará la manera de sacar adelante esta iniciativa en próximas legislaturas. “Quiero que reflexionen y piensen si de verdad vale la pena dejar la venta de la marihuana en manos de las mafias”, les dijo el jefe de la cartera política a los senadores.

“El Gobierno insistirá en este tema, así como cuando senador insistí en muchos temas. En el fondo hay un debate interesante que se debe dar en Colombia, pido que demos esta discusión nuevamente y por eso insistiremos”, reiteró Velasco.

Cambio Radical, que se opuso a esta regulación, fijó su postura minutos antes de la votación y explicó por qué no acompañó la iniciativa.

El senador Carlos Fernando Motoa advirtió que por cuenta de la bancada del Pacto Histórico y del Gobierno nacional, la propuesta legislativa tuvo este final.

“Fue una decisión que tomó la mesa directiva, la bancada de gobierno, al no permitirle a Cambio Radical presentar proposiciones, dar el debate, que pudiéramos corregir algunos aspectos de este texto constitucional que tenía errores, no nos permitieron debatir, argumentar y por eso tuvimos que rechazar esta propuesta”.