El fuerte llamado de un líder social de Jamundí al Gobierno nacional: “la famosa paz total es solo un discurso”

Luego de confirmarse el asesinato de tres hombres que fueron retenidos por la disidencia Jaime Martínez en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, son varias las voces que le reclaman al Gobierno nacional un plan de contingencia ante la desbordada ola de violencia que azota al municipio.

Rigoberto Lasso, líder social de Jamundí y precandidato a la alcaldía de ese municipio, señaló que el presidente Gustavo Petro debe cambiar la estrategia frente a estos grupos armados, a quienes poco les importa un proceso de paz.

“Actualmente Jamundí es el municipio con más coca sembrada en el Valle del Cauca, tenemos grupos como disidencias Farc, ELN, entre otros. Por eso es que esta cadena de violencia termina irradiando y se ve reflejada incluso en Cali”, señaló Rigoberto Lasso. A esas estructuras se suma la posible presencia del cartel de Sinaloa, que ha sido advertida por la Policía y la Defensoría del Pueblo.

Asimismo subrayó que: “la famosa Paz total es un discurso nada mas, aquí tienen que venir del gobierno nacional y hablar con esos grupos que hay en las montañas, porque hasta el momento nadie les ha tocado, nadie los ha convocado, en elecciones los buscaron, les prometieron pero ahora no volvieron y eso es gravísimo porque cada vez la violencia está más desatada en el municipio”.

Rigoberto Lasso, precandidato a la Alcaldía de Jamundí - Foto: Cortesía

Además, denunció que los últimos presidentes de la República le han dado la espalda a este municipio. “Aquí hablamos de una deuda histórica pero de verdad, no es discurso. Primero (Juan Manuel) Santos no involucró al municipio en el proceso de paz; por eso es que Jamundí no hace parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), menos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y mucho menos de las zonas estratégicas de intervención integral. Actualmente la paz total de Petro también nos tiene en el olvido, entonces ¿cuánta sangre más de inocentes tenemos que derramar para que el gobierno del presidente nos voltee a mirar?”, dijo.

Agrega que en la medida en que Jamundí no tenga una intervención integral en relación con lo que pasa en la zona rural, no habrá oportunidades de una paz total. “Es muy fácil para otros alcaldes lavarse las manos y echar culpas por los problemas que se generan en Jamundí, pero a la hora de la verdad no proponen soluciones. Los actuales alcaldes de Cali y Jamundí no han hecho nada para resolver el problema de narcotráfico que hay en esta zona que es bisagra entre Cauca y Valle”, señaló Lasso.

Paseo terminó en tragedia

Dos hombres que estaban secuestrados desde el pasado domingo, 28 de mayo, fueron encontrados muertos este martes 30 de mayo, en zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Sus cuerpos estaban a un costado de la carretera.

La Alcaldía de Jamundí aseguró que el domingo conoció del secuestro de tres personas en la zona rural del municipio y que, desde ese momento, activó los protocolos para corroborar la información e iniciar las labores de búsqueda junto con la fuerza pública.

El secuestro de estas personas no fue revelado hasta este martes, cuando fueron encontrados los cadáveres. El rapto ocurrió, supuestamente, cuando estaban “departiendo”.

“Lamentablemente en la madrugada se recibe información del hallazgo de dos cuerpos en la zona donde se presentó el secuestro. Al hacer el levantamiento de los cuerpos se puede confirmar que corresponden a dos de las personas reportadas el domingo pasado. Acompañamos a la familia en esta situación”, señaló la Alcaldía de Jamundí en un comunicado.

Respecto a la tercera persona secuestrada, indicaron que aún no tienen información sobre su paradero. “Confiamos y esperamos que esta persona se encuentre bien y podamos tener noticias pronto, pedimos por su vida y pronta liberación”, añadieron.

El secuestro y asesinato de los dos hombres encontrados este martes no ha sido atribuido a ningún grupo armado hasta el momento. No obstante, hay que mencionar que en la zona rural de Jamundí, la disidencia Jaime Martínez de las Farc, tiene una fuerte presencia.

De hecho, la Alcaldía dijo que este lunes llegó hasta sus instalaciones un comunicado impreso emitido por las disidencias de las Farc.

Recientemente, luego de que SEMANA conociera el panorama en veredas y corregimientos aledaños al municipio de Jamundí (Valle del Cauca), como lo son San Antonio, Villa Colombia, La Ampudia, y La Liberia, donde la violencia cada día crece más y la presencia de la fuerza pública es menor; el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, dijo que este “no es un problema de ahora”.

“Primero que todo, los habitantes no están abandonados, siempre hemos trabajado y articulado para lograr mejorar las condiciones en el sector. El problema de Jamundí no es una situación de ahora, es un proceso histórico, digamos que se ha recrudecido en los últimos años, pero abandonado no está”, afirmó Ramírez en diálogo con SEMANA.

El alcalde también indicó que es testigo del trabajo que se adelanta desde la administración municipal para mejorar las condiciones de vida en las veredas y los corregimientos.