Influenciador ‘Negro está claro’ denunció tremendo robo en Cali: así le quitaron 100 millones de pesos

El reconocido influenciador caleño ‘Negro está claro’ denunció en sus redes sociales que ciberdelincuentes sustrajeron 100 millones de pesos de una de sus cuentas bancarias mediante engaños.

Asegura que el robo ocurrió por medio de una comunicación enviada a su correo supuestamente por su entidad bancaria alertando sobre una solicitud de cambio de número telefónico en su cuenta.

“Me llegó un mensaje al correo que decía “cambio de número exitoso Daviplata, le comunicacamos que hemos recibido una solicitud de cambio de número en su cuenta Daviplata por el número...”, recuerda.

'Negro está claro' tiene casi dos millones de seguidores en Instagram. - Foto: Instragram @negroestaclaro

El correo le pedía ingresar a un enlace, poner su número de documento y clave, y luego un código que nunca llegó. El correo, dice, advertía que de no realizar el proceso el dinero en su cuenta se trasladaría a otra.

“Uno se azara porque supuestamente van a mandar el saldo a otra cuenta, entonces de una uno le da clic a eso, ahí es donde uno cae”, afirma. ‘Negro está claro’ puntualiza que la visual del correo se parecía tanto a un correo habitual de la entidad bancaria que no sospechó de la estafa.

El influenciador finalmente entró al enlace y siguió los pasos que le indicaba el correo llevándose una tremenda sorpresa. “Primero me metí a mi cuenta de Daviplata, pero no me abrió y la aplicación no abrió, entonces pensé que sí estaban haciendo el cambio de número. Luego entré al link que me mandaron porque el correo parecía legal, pero cuando entré me pidió dictar el correo y la clave. Después, me llegó un mensaje de texto que decía que el dinero que tenía en la cuenta había sido enviado a otro número, así perdí los 100 millones de pesos”, relató.

'Negro está claro' afirma que perdió 100 millones de pesos. - Foto: Instagram @negroestaclaro

Resignado, el influenciador pide a sus seguidores estar atentos a las informaciones que reciben en sus celulares y desconfiar al momento de abrir enlaces de dudosa procedencia. “No quiero que nadie más sea víctima de estos delincuentes. Así como yo perdí, ustedes pueden perder”, reflexionó ‘Negro está claro’.

El influenciador pidió compartir su caso para que no le suceda a más personas. - Foto: Instagram @negroestaclaro

La modalidad usada por los ciberdelincuentes para robar al influenciador es conocida como phishing, un tipo de ataque busca que un usuario proporcione su información, como claves, teléfonos y otros datos personales, en un sitio web pirata o que simule uno.

Generalmente, los delincuentes hacen esto con páginas bancarias, de correo o redes sociales. Para evitar caer, es importante estar pendiente de los pequeños detalles en la estafa, como -por ejemplo- los posibles errores de ortografía o la fecha en la que fue creada la página.

El vishing es otra de las estrategias de los ciberdelincuentes. En esta, los delincuentes suplantan la identidad de algún banco u otra entidad legítima, para obtener información personal de la víctima. En esta modalidad le pueden solicitar las claves de su tarjeta o los números.

Para evitar el vishing, el portal powerdmarc.com recomienda tener una aplicación que identifique el origen de las llamadas, para así evitar contestar números desconocidos. Si le piden información personal y bancaria, es mejor que cuelgue y llame directamente al número oficial de la entidad.