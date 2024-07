Isabel Torres, ingeniera caleña que trabajó en Ucrania y regresó a Emcali, habla de los principales retos de la empresa caleña

Del trópico colombiano al frío ucraniano

A miles de kilómetros, en tierras colombianas, mucho más tranquilas que en Ucrania, sus padres la llamaban casi a diario preguntando cómo estaba. “Ellos siempre me han apoyado en todo y nunca le han puesto peros a mis decisiones. Cuando les dije que me iba para allá, me miraron y aunque se les notaba la preocupación, me dijeron que no valía la pena decirme lo que pensaban, porque igual sabían que me iría”, expresó entre risas.