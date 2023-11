La agrupación bonaverense Cantares del Pacífico se prepara para los Latin Grammy 2023

Así lo expresa el percusionista Malcom Hassan Romero Vélez, para quien estar nominados ya los hace sentir ganadores. “La verdad estamos súper felices que nuestra música llegue a ese tipo de escenario porque es poner el folclor, la música del Pacífico en el mapa , a nivel mundial. Es algo loco, que no me imaginaba que llegara a pasar tan rápido”, cuenta.

Para Sobeida Gallego Valencia, cantora, este es un sueño que aún no se lo cree, “nunca pensé estar en unos Grammy, me fascina ese programa, pero no pensé que iba a estar ahí. Con el grupo espero que sigamos adelante, que podamos hacer giras, que vayamos a todas partes a mostrar nuestro folclor, que nuestra cultura sea reconocida ante todo el mundo”, afirma esta sabedora del Pacífico.