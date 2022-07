Las críticas a la nueva política pública de mujer en Cali

Concejales señalan que hubo un recorte de presupuesto y colectivos de mujeres dicen que no hubo socialización.

La política pública de mujer aprobada mediante Acuerdo Municipal 0292 del año 2010, solo tendría una evaluación que se hizo en el año 2015 por parte de la Universidad del Valle, pero no se conoce un informe de los 7 años restantes, cuestionó la coordinadora de ponentes, Natalia Lasso Ospina, ante los miembros de la Comisión de Plan y Tierras donde cursa el proyecto de acuerdo 154 que adopta una nueva política de mujer para Cali.

Durante la sesión de este lunes también se reveló que 6 mil mujeres llevaron ante la Personería Distrital una queja formal alegando exclusión en la participación ciudadana de la nueva política pública de mujer para Cali. Igualmente, las concejales ponentes denunciaron que la política de mujer tendría recortes presupuestales, además de cambios en la redacción del proyecto que se trajo en mayo de 2022.

“No sabemos cuánto se avanzó en los ejes propuestos en el Acuerdo 0292 y lo primero que necesitamos es ese insumo para saber si los ejes se deben modificar o se continúan como están y ofertar soluciones a las problemáticas que allí se plantearon. Los informes de gestión no son evaluación a la política. Desde el 23 de mayo del presente año solicité varios documentos y a hoy no tengo respuestas, en ellos pedí la participación de las mujeres en esa política por sectores; igualmente el informe final de auditoría de la Contraloría de Cali que tuvo hallazgo a esa política y un tercer documento, el espacio interinstitucional de evaluación de esa política creado por Decreto, sin esos informes, no podremos avanzar con este proyecto nuevo”, explicó Natalia Lasso Ospina.

En el mismo sentido, Natalia Lasso Ospina se refirió a la participación ciudadana e hizo referencia al colectivo de mujeres que recogieron 6 mil firmas y que manifestaron su inconformidad. Dicen sentirse excluidas al punto de llevar la queja ante la Personería Distrital. Por eso, preguntó a Planeación y a Jurídica, que sustentan legalmente el proyecto de acuerdo 157, de esa inconformidad.

“Me parece grave que exista un grupo significativo de mujeres que no se sientan tenidas en cuenta en una política que va a impactar la vida de todas las caleñas”, advirtió la Concejal.

Lasso Ospina también volvió a poner sobre la mesa las denuncias de violencias de que son víctimas las ediles de Cali, especialmente de las comunas del oriente y de la zona rural. “En Cali hay más de 120 mujeres que son ediles y muchas de ellas tuvieron que renunciar a su cargo, porque no existe una ruta de atención para sus casos. Muchas de las mujeres líderes de las comunas y corregimientos han sido víctimas de amenazas verbales, de tiros a su casas, les mandan sufragios, incluso el año pasado hubo casos de hombres de la misma JAL que amenazaron o directamente violentaron a sus compañeras. El caso más palpable es el de la edil de la Comuna 21 Jefry Lerma quien hoy se moviliza con esquema de seguridad y chaleco antibalas”, aseveró Natalia Lasso Ospina para contextualizar que no basta con una socialización como requisito.

“Llama mucho la atención y es algo que hay que tener en cuenta que, mientras la política dice que se construyó con 5000 mujeres, tengamos una iniciativa ciudadana de 6000 mujeres que cuestionan esa participación, a ellas se suman las ediles. Son dos años de atraso y preocupa que la Subsecretaría de Género aún no tiene un documento que recoja las necesidades de todas mujeres en el territorio”, puntualizó Natalia Lasso Ospina.

Entre tanto, la concejal Alexandra Hernández Cedeño, también ponente, recordó que para mayo de 2022, se proyectó una política de mujer con recursos por $480 mil millones, pero ahora, se propone una cifra de $260 mil millones. “Estamos perdiendo recursos y en vez de mantenerse el recurso decrece”, aseveró Hernández Cedeño, quien con preocupación dijo que los rubros afectados están en salud y desarrollo económico.

Natalia Lasso Ospina, también se sumó a los cuestionamientos de Hernández Cedeño, porque el recorte podría superar los 200 mil millones de pesos para una nueva política de mujer. “Antes teníamos 400 mil millones ahora solo 260 mil millones, eso sí es un cambio significativo”, dijo Lasso Ospina, quien solicitó precisar a qué obedecen estos cambios.

“Y nos deben decir, qué programas serían los afectados con estos cambios presupuestales, al pasar de más de 120 acciones a 90 aproximadamente”, anotó.

La concejal Ana Leidy Erazo Ruiz, se sumó a las críticas, afirmando “que los problemas de las mujeres no se acaban en el año 2023 cuando termina el periodo del alcalde. Se deben reconsiderar estos presupuestos. Incluso los mismos $400 mil millones eran pocos para tantos problemas para atender, hay que negociar, pero no para restar sino para aumentar recursos, pero recalco, esta política pública debe aprobarse”, indicó.