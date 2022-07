La grave denuncia que hacen concejales contra la Contraloría de Cali: “se archivaron varios procesos clave”

Varios concejales de Cali cuestionaron duramente el actuar de la Contraloría municipal en varios casos en los cuales, según los cabildantes, las investigaciones con incidencia fiscal entre 2016 y 2020 fueron archivadas.

El concejal Roberto Rodríguez Zamudio indicó que el informe de la Contraloría General de Cali período 2016 a 2020 genera varios interrogantes, entre ellos, que 1.525 hallazgos con incidencia disciplinaria fueron trasladados a la Personería local, así como 98 hallazgos con incidencia penal fueron trasladados a la Fiscalía y de 91 solicitudes de procesos sancionatorio fiscal se han archivado 65 y tan solo 8 presentan sanción o multa. “Pero lo que no sabemos es qué seguimiento hace la Contraloría a esos traslados que hace a otros entes, porque no lo dice”, agregó el cabildante.

“Mientras no existan resultados favorables a la disuasión, lo que se está es cohonestando con la corrupción y nos estamos quedando solo en los titulares: 4.285 hallazgos administrativos, 250 fiscales, 1.525 disciplinarios y 98 penales, pero al final del día con qué salimos, con la disuasión”, aseveró Roberto Rodríguez Zamudio.

En el período 2016-2020, dijo Rodríguez Zamudio, desde la Contraloría de Cali se informó que había 188 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor de 455 mil millones de pesos con fecha abril de 2021, pero en julio de 2022 se informa que es de 447 mil millones de pesos. Además, dice el concejal, habría una tercera cifra por $458 mil millones en hallazgo en el mismo período 2016-2020.

“En el año 2016, de 32 hallazgos con presunta incidencia fiscal, todos fueron archivados, lo que equivale a $7 mil millones; de los hallazgos en 2017, de 36 procesos, el 100 % fueron archivados, por un valor de $17.250 millones; en el año 2018, de 43 hallazgos, 36 fueron archivados; en 2019, de 54 hallazgos, 32 ya están en archivo, y para 2020, de 36 procesos hay 23 en archivo. En conclusión, de esos $447 mil millones en presunto detrimento, $370 mil millones no se recuperarán”, afirmó el concejal Roberto Rodríguez Zamudio.

Y agregó: “Algo tiene que estar ocurriendo, o se están generando los hallazgos sin los debidos soportes, toda vez que los procesos en mayoría se están cerrando o archivando tal como lo revelan las cifras”.

El contralor de Cali, Pedro Antonio Ordoñez, dijo a su turno: “Cuando se adelanta un trabajo del equipo auditor, se dan hallazgos de tipo administrativo, que buscan planes de mejora en la administración pública; luego vienen los hallazgos disciplinarios, que demanda detenerse en la misión constitucional y legal. Nosotros como Contraloría velamos por el correcto manejo del recurso público y que logre el fin social, cuando en esa actuación se incurre en conductas reprochables, adelantamos la acción de recuperación y para ello está la dirección de responsabilidad fiscal”, explicó el funcionario de la Contraloría.

“En temas disciplinarios, están la Procuraduría, la Personería y los Controles Internos Disciplinarios a los que da traslado la Contraloría”, explicó Ordoñez ante la plenaria.

Los líos de Emcali

Roberto Rodríguez Zamudio aseveró “que en el período anterior se saqueó a Emcali con la contratación, pero contratos como la PTAR, línea de aducción, el plan maestro de acueducto y alcantarillado y la ampliación eléctrica, entre otros, con evidencia de corrupción, que dejó 49 hallazgos, 32 se archivaron. ¿Qué decirles a los caleños? La respuesta es clara: se han presentado unos fallos, que solo llegan a 40 millones de pesos de más 458 mil millones inicialmente se presentaron”.

La concejal Ana Leidy Erazo Ruiz dijo que está muy mal la ciudad y muy mal los entes de control, “porque coincido en que se den tantos hallazgos, pero a la hora de pagar no pasa nada”. En el caso de Emcali, dijo Erazo Ruiz, los hallazgos de la Contraloría tienen que ver con esa empresa, pero no pasa nada.

“Hay hallazgos de más de 400 mil millones de pesos en el Municipio, pero la mayoría son de Emcali, que debería estar dándoles a los caleños, pero otros la tienen de caja menor; entonces, ¿qué pasa con esa fiscalización?”, cuestionó la concejal Erazo Ruiz.

Asimismo, añadió que “hay 4 hallazgos que tienen que ver con Emcali por $23 mil millones; de ellos, tres son graves, uno por $19 mil millones por no cumplir con una acción judicial de última instancia; un contrato interadministrativo entre Emcali y Corfecali por $1.700 millones, cuando no se tenía ese objeto para ese tipo de contratos, y uno más por supervisión de contratos suscritos por Emcali para la compra de medidores”, aseveró la concejal Erazo Ruiz, quien afirma la excusa de los administradores no pueden ser que la responsabilidad es de gobiernos anteriores.

El concejal Richard Rivera Campo manifestó que urge ejercer control sobre los hallazgos del período 2021 y 2022, pero recordó que los órganos superiores de la Contraloría de Cali son la Contraloría General de la Nación respecto de esos informes trimestrales que se envían. “De fondo se podría pensar que hay un problema, una insuficiencia en la celebración de los procesos de auditoría, que estarían llevando a realizar informes técnicos que luego deben ajustarse porque no concluyen en nada. Urge que nos digan cuál es la evaluación que tiene esta Contraloría de parte de la Contraloría General de la Nación”, dijo.

Para el concejal Roberto Ortiz Urueña los informes de la Contraloría de Cali dejan un sabor amargo a los caleños, porque al no haber eficiencia en el control fiscal, los funcionarios se sienten a sus anchas, “porque los procesos se archivan o se engavetan según convenga”.

“Pasó con la PTAR de Cañaveralejo, pasa con el convenio entre Emcali y la Secretaría de Infraestructura Vial, que son inversiones que al final solo dejan demandas, pero en contra. La feria virtual es otro caso con hallazgos, pero no pasa nada, aterra entonces que pasan tantas irregularidades sin responsables”, dijo Ortiz Urueña.