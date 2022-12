Líder social Leonard Rentería dice que escoltas de la UNP están usando camioneta de su esquema de seguridad para pasear con mujeres

El líder social bonaerense Leonard Rentería hizo una fuerte denuncia en sus redes sociales sobre el esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Aseguró que a raíz de la salida a vacaciones de sus dos escoltas habituales llegaron otros dos a reemplazarlos, pero que estos han tenido actitudes que en su concepto van en contravía de las funciones que deben realizar, como transportar mujeres en la camioneta asignada al esquema de seguridad.

“La UNP manda a descanso de vacaciones a los dos hombres de protección de confianza y envía dos que nadie conoce y resulta que esos dos que llegaron a hacer relevo después de más de 30 minutos de dejarme en mi casa se parquean al frente donde vivo a recoger unas chicas”, explica.

Según Rentería, las situaciones anormales no se detienen ahí. Afirma que uno de los escoltas fue detenido en Buenaventura, Valle del Cauca, por un agente de la Policía cuando iba en la camioneta, al tiempo que él estaba en su vivienda.

“Me preocupa esto señores UNP porque si llega a pasar algo quiero que les quede claro que yo a esta hora estoy en mi casa, si pasa algo con el carro o con ellos es asunto de ustedes porque yo no estoy al tanto de esas salidas, mañana les regreso sus relevantes”, expuso.

La @UNPColombia manda a descanso de vacaciones a los dos hombres de protección de confianza y envía dos que nadie conoce y resulta que esos dos que llegaron a hacer relevo después de más de 30 minutos de dejarme en mi casa se parquean al frente donde vivo a recoger unas chicas pic.twitter.com/QA5oPOqKl3 — Leonard Rentería - LeonArt (@LeonardBtura) December 19, 2022

Rentería enfatizó que la camioneta asignada por la UNP “no es para salir a pasear con mujeres” y que no se hará responsable de cualquier situación en la que se vean inmiscuidos los escoltas si no está presente.

Los problemas con el esquema de seguridad serían nuevos. El problema, dice Rentería, habría radicado en que sus dos escoltas habituales salieron a descanso al mismo tiempo. “Siempre han salido de vacaciones pero se planifica para que ambos no salgan al tiempo ya que son de confianza y conocen como proceder ante todo, por ello lo ideal sería que salga el uno y luego el otro”.

De otro lado, hace poco más de un mes, Rentería denunció haber sido agredido por agentes de la Policía en Buenaventura. Este incidente ocurrió en el barrio Juan XXIII, reconocida zona de conflicto de las temidas bandas delincuenciales Los Shottas y Los Espartanos.

Todo sucedió cuando los uniformados le pidieron a Rentería, quien se encontraba junto a su esquema de seguridad, una requisa y su cédula para revisar sus antecedentes. Pero lo que parecía ser un procedimiento de rutina terminó en confrontación, de acuerdo con el líder social, por motivaciones raciales.

“Me piden la requisa y yo accedo, toman mi documento de identidad y luego se niega a devolverlo, reteniéndolo durante varios minutos. De repente, me hablan de forma grotesca y por encima de la autoridad al pedirles respeto. Lo único que les pido es que cuando entren a estas comunidades sean capaces de tratar a la gente negra con respeto, porque no todos los que vivimos aquí somos irrespetuosos. Solo les pido que acaten la norma y que si van a pedirle requisas a cualquier negro, lo hagan en el marco de la Constitución. Nunca les he dicho una mala palabra, solo les he pedido que me traten como un ser humano”, relató Rentería.

Según el líder social, lo tuvieron retenido en la calle por varios minutos y en el transcurso de este tiempo no le revisaron los antecedentes para que finalmente pudiera marcharse. Al estar en la plena vía pública, dice, se exponía a un atentado contra su vida.

En un video grabado en vivo, y que quedó publicado en las redes sociales de Rentería, se puede escuchar a uno de los policías decir que “hablemos como personas”. Frente a estas expresiones, que consideró ofensivas, el líder le pidió tener cuidado con los términos que utilizaba.

Este metraje también muestra el momento en que ese mismo uniformado lo agrede y le arrebata el celular, todo porque Rentería le dice a su escolta que por favor no entregue información personal. El líder social le exige que le regrese el dispositivo, pero el agente se niega y lanza improperios en su contra: “Deje hablar, deje hablar, maricón”. Momentos después, concluye la transmisión.