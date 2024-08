Meghan habla en español, desata euforia en Cali y manda tremenda cuña a Francia Márquez: “A la vicepresidenta, mi amiga, muchas gracias”

Y luego agregó: “ Perdón si mi español no es perfecto porque lo aprendí hace 20 años en Argentina, pero lo estoy intentando aquí, porque puedo sentir esta comunidad y este sentimiento , que es el mejor del mundo”.

👑🇬🇧 | Meghan Markle interviene en español durante su visita a Colombia. «Perdonad si mi español no es perfecto, aprendí hace 20 años en Argentina» pic.twitter.com/AFYfCqhiSF

En el foro, que se llamaba mujeres afro y poder, Meghan no solo llamó la atención por su simpatía, sino por varios gestos que dejaron ver que no podía más del calor. Cuando habló, varias veces se secaba la cara con sus manos y en un momento, no pudo más y se paró para desviar el ventilador y que le cayera el aire fresco más directo.