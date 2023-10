Milagro: vendedor se salvó tras accidente de avioneta en Cali, “estoy vivo gracias al Señor. Hoy es mi día”

“La gente empezó a ayudar con extintores (para apagar el incendio) y tratar de ayudar a sacar a uno (de los tripulantes), pero el otro no. El impacto fue tremendo y yo tengo el parasol que no me deja ver hacia arriba, más el árbol, yo estoy abajo del árbol. Lo mío empezó cuando explotó eso”, afirmó al medio.

Testimonio del rescatista

“Vi que estaba saliendo humo y dije: no, esto es real; a los dos minutos llegué ahí, apenas se estaba incendiando. Los conductores comenzamos a sacar los extintores. Alguna gente pasaba derecho, no paraban, no reaccionaban, les decía a gritos que se detuvieran... Yo me fui para la avioneta”, agregó.