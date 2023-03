Severo Sinvergüenza en Cali fue intervenido por las autoridades: estas son las restricciones impuestas al polémico negocio

Tras calificar como bochornosos y obscenos los comportamientos dentro del local comercial Severo Sinvergüenza, dedicado a la venta de waffles con forma de penes en Cali, las autoridades visitaron el establecimiento para validar su cumplimiento de las normas y evaluar sanciones que podrían ser “drásticas”.

“Hay unos límites, el límite es el respeto por los derechos de los demás. Hemos analizado con detenimiento esos videos y son bochornosos. Esta no es la Cali que queremos representar ni publicitar ante Colombia y el mundo”, había asegurado Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca.

Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Así mismo, el funcionario afirmó que si bien la ciudad incentiva el comercio, no aprueba que se crucen líneas sexuales en lugares que no están dispuestos para este fin. “No es sexualizando a la mujer que se hacen las cosas. Además, el local está en el parque del Perro, donde van muchas familias, y tiene una vitrina de cristal que deja ver hacia dentro, y no queremos que los niños vean esos actos que rayan en la obscenidad”, señaló.

Y añadió: “No estigmatizamos este tipo de actividades, pero hay lugares y horarios para ejercer actividades de contenido sexual”.

Filas interminables se han formado afuera del local. - Foto: Fragmento de video

La visita de las autoridades dejó al menos cinco conclusiones claves para el funcionamiento, en adelante, del polémico Severo Sinvergüenza.

El establecimiento está ubicado en el parque del Perro de Cali. - Foto: Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali - A.P.I.

El establecimiento deberá prohibir rotundamente el ingreso de menores de edad, polarizar los vidrios de su fachada, pues desde afuera se ve lo que ocurre adentro, y prohibir el exhibicionismo. Así mismo, tendrá que dejar a un lado los golpes y cachetadas, y señalizar y controlar el comportamiento de sus clientes, dado que la asistencia de estos ha sido masiva en los últimos días.

Luego de la visita de las autoridades, el local podrá seguir vendiendo los waffles con forma de penes. - Foto: Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali - A.P.I.

Pese a las restricciones impuestas, Severo Sinvergüenza salió bien librado de la controversia y podrá continuar con sus actividades comerciales.

El local podrá seguir funcionando si cumple una serie de compromisos. - Foto: Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali - A.P.I.

La polémica

En redes sociales se han conocido decenas de videos en los que queda en evidencia la sexualización de los waffles al momento de su comercialización. Largas filas han hecho los comensales, en su mayoría mujeres, para comprar uno de estos productos.

En cuanto ingresan al pequeño establecimiento, ubicado en el concurrido parque del Perro, el cual es parte de una de las zonas de entretenimiento más importantes de la ciudad, son atendidas por un atractivo vendedor.

El local donde venden los waffles en forma de penes está ubicado en el parque del Perro de Cali. - Foto: Fragmento de video

Este hombre, bajo previo consentimiento de las compradoras, pone los waffles en sus bocas y realiza movimientos similares a los sexuales, para luego esparcir leche condensada y otros dulces sobre ellas.

Eso no es todo. Han sido grabados tocamientos por encima de la ropa de parte del hombre hacia las comensales y viceversa, y actitudes sexuales explícitas. También han quedado registradas cachetadas y nalgadas a los clientes de parte del vendedor.

Así reciben los vendedores del local a los comensales. - Foto: Fragmento de video

Los momentos más controversiales dentro del establecimiento los protagonizaron dos mujeres que no tuvieron problema en bajarse sus blusas para que el vendedor viera sus senos y les echara leche condensada. A una de ellas, este hombre le quitó el dulce con lengua.

El exhibicionismo también fue prohibido por las autoridades. - Foto: Fragmento de video

Antes de los compromisos pactados con las autoridades, Severo Sinvergüenza emitió un comunicado en el que se refiere a los videos que están circulando en redes sociales. En la misiva le echan el agua sucia al vendedor.

Las nalgadas dentro del local fueron prohibidas por las autoridades. - Foto: Fragmento de video

“Como parte de la experiencia que brindamos, queremos dejar claro que hemos capacitado a nuestros trabajadores para que todo lo que hagan esté basado en el respeto y el consentimiento. Cualquier acto que cruce el límite de la diversión y la sensualidad están prohibidos y como marca no nos hacemos responsables por este tipo de acciones dentro de nuestro local. Se tomarán las medidas pertinentes para que esto no se vuelva a repetir”, afirmó el establecimiento.