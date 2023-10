Videos | Las impactantes imágenes que deja el accidente de avioneta en plena calle de Cali

“Vi que estaba saliendo humo y dije no, esto es real. Los conductores comenzamos a sacar los extintores. Alguna gente pasaba derecho, no paraban, no reaccionaban... Yo me fui para la avioneta. El joven que yo saqué tenía un cinturón en el pecho. El chico dio como un aliento de vida. Cogí lo cargué. Le seguía gritando a la gente que sacáramos al otro piloto, pero ya ahí nadie pudo meterse”, dijo en diálogo con Caracol Radio, dirigida por el periodista Gustavo Gómez.