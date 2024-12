El viacrucis de la Nena Arrázola con la EPS Sanitas para su tratamiento preventivo contra el cáncer: “Llevo dos meses sin el medicamento”

La intervención de la EPS Sanitas ha causado graves molestias entre los usuarios, quienes sostienen que el servicio desmejoró desde el ingreso del gobierno Petro para su manejo. Hoy, una de las tantas afectadas es la periodista Nena Arrázola, quien hace parte del programa Los Informantes del Canal Caracol, y que habló con SEMANA de todo el calvario que le ha tocado vivir con el tratamiento preventivo contra el cáncer que debe realizar cada 21 días, aproximadamente, para mantener su salud, pero este no lo recibe desde hace dos meses por las demoras de la EPS Sanitas.

La reconocida cronista aseguró que el último recurso que se le ocurrió utilizar fue colgar un video por medio de su cuenta en la red social Instagram para ver si con eso se podía agilizar su proceso, pero ni eso le ha funcionado. Arrázola asegura que se imagina que, como ella, hay muchos colombianos que están padeciendo con los trámites luego de la intervención del gobierno Petro a esta EPS, una de las consideradas mejores del país.

“Yo llevo... ¿cuántos años? Ya no me acuerdo. Seis o siete años en el Centro de Radio Oncológico de Cartagena recibiendo mi tratamiento. Es un tratamiento que es una quimioterapia, pero no es la más fuerte. Es una... ¡ay, Dios mío!, una de mantenimiento. Un medicamento de mantenimiento que eso mantiene, efectivamente, la sanidad”, explicó la periodista.

La periodista Nena Arrázola, de 'Los Informantes', reveló que tuvo agresivo cáncer. | Foto: Los informantes

La Nena Arrázola aseguró que le ‘dio muy duro’ saber que su EPS Sanitas ya no tenía contrato con esta IPS, lo que significaba cambiar de médico y el lugar del tratamiento, donde llevaba varios años realizándoselo.

Sin embargo, sostuvo que no le vio el problema porque el traslado se lo hicieron a la Clínica Serena del Mar, donde apartó su cita, la atendió el médico y le dieron las órdenes correspondientes para iniciar el tratamiento, pero eso pasó luego de un trámite tedioso, donde cartas iban y venían.

“Y, finalmente, finalmente te estoy hablando el día de la entrega de los premios Simón Bolívar (19 de noviembre), que me acuerdo que yo estaba allá, estaba en Bogotá. Me llega una notificación, finalmente, de la IPS, diciendo que listo, que mi operador es Serena del Mar, con el doctor tal. Fui a la cita médica, efectivamente, a Serena, me atendió el doctor, y me dijo listo. El tratamiento vamos a seguirlo acá, yo le ordeno los medicamentos y usted viene y se hace el tratamiento aquí en Serena”, explicó la comunicadora.

Al recibir las órdenes médicas, la periodista se dirigió hacia Bocagrande para realizar los trámites correspondientes para las autorizaciones, sin embargo, en ese momento, recibió un mensaje de texto con el cambio de IPS. En el texto, le indicaron que ya no era Serena del Mar, sino la Sociedad Cancerológica de la Costa, donde debía empezar nuevamente el proceso médico.

“Yo dije: ‘¿Esto qué fue?’ Y empecé a llamar a la Sociedad Cancerológica de la Costa y era correo de voz, correo de voz, correo de voz, hasta que, finalmente, me logré comunicar hoy, imagínate. Y me dijeron que, efectivamente, la IPS había aprobado el medicamento para allá. Y yo le dije: ‘Pero yo tengo un doctor que ya me vio en Serena’. Me dijo: ‘No, le toca cambiar otra vez de médico’. Le dije: ‘¿Cómo así?’ Me dijo: ‘Usted tiene que pedir una cita, esa cita que nosotros le programamos acá, usted la tiene que llevar de nuevo a su EPS para que le autoricen la cita con su médico, con el médico de acá, y luego iniciar el proceso’”, contó.

La periodista aseguró que en 24 horas le cambiaron todo el orden de su proceso, que sigue demorado y que, hasta el momento de conceder esta entrevista, en horas de la noche de este martes, 3 de diciembre, aún no tiene claro qué pasará con su tratamiento médico.

“En un día cambiaron todo, en menos de 24 horas cambiaron todo. Ya hoy me volvieron a escribir y, por eso, fue que decidí hacer el video sobre lo que me dijo la IPS: ‘Vuelva a mandar la historia clínica, vuelva a mandar la orden de los medicamentos, vuelva a mandar todo’. Y yo dije: ‘Pero llevo dos meses mandando todo. Ya hoy dije: ‘No, no más, ya no más’. Y por eso puse el video. Y esa es la historia en resumen, porque bueno, en esto ha habido de todo”, relató.

La reconocida periodista insistió que la intervención del gobierno de Gustavo Petro lo que hizo fue desmejorar el servicio que venían prestando.

“En el video, yo simplemente me referí a la intervención que hace el gobierno a la EPS, que dijeron que cuando interviene la Superintendencia dice que todo va a seguir normal, que no va a haber ninguna alteración en la prestación de los servicios y que no va a pasar nada. Y esto es completamente falso y pues en mi caso ha sido mentira, pues se alteró todo”, señaló.