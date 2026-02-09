Norte de Santander

Francotirador del ELN asesinó por la espalda a policía en Norte de Santander; el helicóptero que buscaba salvarle la vida fue atacado a tiros

El director de la Policía, general William Rincón, dijo que este hecho “es un golpe directo a la dignidad humana”.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 7:14 p. m.
Andrés Felipe de la Hoz, subintendente de la Policía asesinado por un francotirador en El Carmen, Norte de Santander.
Andrés Felipe de la Hoz, subintendente de la Policía asesinado por un francotirador en El Carmen, Norte de Santander. Foto: Redes sociales

En la madrugada de este lunes, un francotirador de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) asesinó a un subintendente por la espalda en inmediaciones de la subestación de Policía de Guamalito, en el municipio de El Carmen, una población ubicada a unos 240 kilómetros de Cúcuta, en Norte de Santander.

“Siendo aproximadamente las 6:20 de la mañana en la subestación de policía Guamalito, Norte de Santander, resultó lesionado por impacto de arma de fuego el señor subintendente Andrés Felipe de la Hoz, en hechos perpetrados mediante la modalidad de francotirador. Fue atendido por el enfermero de combate del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que le brindó los primeros auxilios”, dijo el coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante del departamento de Policía Norte de Santander.

Imágenes divulgadas en redes sociales dejan ver al uniformado tendido en el suelo, mientras recibe la atención de sus compañeros, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), quienes buscaron apoyo para extraer al uniformado del lugar.

Sin embargo, mientras hacían hasta lo imposible para salvarle la vida y el helicóptero trataba de aterrizar, hombres armados lo atacaron a tiros, evitando la acción humanitaria.

“Este crimen no es solo una agresión contra la institucionalidad; es un golpe directo a la dignidad humana. Detrás del uniforme hay un padre, un hijo, un compañero y una familia que hoy enfrenta un dolor irreparable”, expresó el director de la Policía, general William Rincón.

“Desde la Policía Nacional rechazamos y condenamos de manera categórica este vil asesinato. Actos como este atentan contra la tranquilidad del país y contra el derecho fundamental a la vida”, agregó el oficial.

“No habrá espacio para la impunidad. Hemos dispuesto todas nuestras capacidades operativas, investigativas y judiciales para identificar, capturar y llevar ante la justicia a los responsables”, señaló el director de la Policía.

Policías asesinado en Anorí, Antioquia.
Policías asesinado en Anorí, Antioquia. Foto: Policía Nacional

A este hecho se le suma el atroz asesinato de dos policías en Anorí, Antioquia. “Ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del asesinato de dos policías en Anorí”, escribió en X el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Urge la asistencia militar en Antioquia: necesitamos combatir con contundencia a las disidencias de Calarcá, que vienen sembrando terror en la zona. ¡La protección de nuestros paisanos no es un capricho ni un asunto ideológico!”, indicó.

Recompensa de 200 millones de pesos por información sobre los implicados en el crimen de dos policías en Anorí, Antioquia

