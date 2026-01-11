Nación

Juan Carlos Pinzón dice que debe caer todo el régimen en Venezuela y sostiene que ese país es el “santuario de los criminales”

Arremetió contra el régimen de Venezuela y dijo que todos deben caer en manos de la justicia.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

11 de enero de 2026, 6:45 p. m.
Juan Carlos Pinzón desde la frontera entre Colombia y Venezuela
Juan Carlos Pinzón desde la frontera entre Colombia y Venezuela Foto: Captura de pantalla de transmisión en vivo de Juan Carlos Pinzón.

Este domingo, 11 de enero, Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, economista y exministro de Defensa, habló desde el Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera entre Colombia y Venezuela, sobre la situación que vive el vecino país, así como sobre lo que ocurre en el territorio colombiano.

“Estoy aquí, en este Puente Internacional Simón Bolívar, por dos razones fundamentales. La primera, expresar la solidaridad al pueblo sufrido, hermano de Venezuela. Aún hay un régimen que no permite la democracia en Venezuela”, dijo.

Pinzón, sin titubear, afirmó que el régimen venezolano es poderoso y que está vinculado con el narcotráfico y las economías ilícitas, gracias al respaldo del Gobierno de ese país.

Al mismo tiempo, señaló que la criminalidad y el narcotráfico propiciaron el éxodo de más de ocho millones de venezolanos, lo que causó un grave daño directo a Colombia.

“El territorio de Venezuela se convirtió en el santuario de los criminales del mundo y, desde allí, han atacado y siguen atacando al pueblo colombiano”, sostuvo.

Puente Internación Simón Bolívar.
Puente Internación Simón Bolívar. Foto: Víctor Méndez

El político colombiano también precisó que en territorio venezolano hay presencia del ELN, disidencias de las Farc y otras bandas criminales que mantienen alianzas.

“Una Venezuela democrática… que trabaje de la mano con Colombia es la mejor noticia que podríamos tener”, detalló.

Además, lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro: “Ya mucho daño el señor Petro le ha hecho a Colombia”.

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

Frente a las elecciones presidenciales que este año se realizarán en Colombia, Pinzón indicó que será una jornada decisiva: “Llegó la hora de un nuevo amanecer para Colombia”.

Señaló que lo que ocurre en la frontera con Venezuela es bastante crítico por la presencia de ilegales que cuentan con sus propios ingresos económicos.

El país no puede seguir en este camino, donde están los colombianos con miedo y arrodillados a bandidos. El puño de hierro lo van a volver a sentir los criminales”, afirmó.

Finalmente, se mostró optimista frente a un eventual cambio político en Venezuela y ante la posibilidad de cooperación binacional: “Con líderes como María Corina Machado podríamos trabajar muy bien… para que haya progreso y un mejor futuro para todos”.

