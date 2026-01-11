Cúcuta

La arremetida de Juan Carlos Pinzón, desde la frontera con Venezuela, contra presidente Petro: “Perrito faldero”

El precandidato presidencial habló de varios temas de esa zona entre Colombia y Venezuela.

Gabriel Salazar López

11 de enero de 2026, 9:06 p. m.
El precandidato Juan Carlos Pinzón y el presidente Gustavo Petro.
El precandidato Juan Carlos Pinzón y el presidente Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, desde el puente internacional Simón Bolívar, en los límites entre Colombia y Venezuela, se refirió a las tensiones diplomáticas entre el Gobierno colombiano y el estadounidense.

El ahora precandidato presidencial subió el tono y criticó el cambio de actitud del presidente Gustavo Petro frente al Gobierno de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes permanecen presos en Estados Unidos.

“Hay que ver a Petro tan machito, gritando en contra de todo el mundo, de las democracias, del Gobierno americano y de mucha gente. Hoy se le ve como un ‘perrito faldero’ de Trump. El señor Petro y sus herederos ya le hicieron mucho daño a Colombia”, expresó.

Al mismo tiempo, dijo que desde su eventual gobierno el trabajo será cooperar para poder atacar a los grupos ilegales y que la zona de la frontera estaría bajo el poder del Estado y no de los criminales.

“No solo con Venezuela, sino que trabajaremos por la seguridad en todas las fronteras. El puño de hierro lo van a volver a sentir los criminales, los bandidos. Vamos a ver unas Fuerzas Militares y de Policía fortalecidas en número de hombres, en tecnología, en centros de comando y control con drones, con sensores, con sistemas de cámaras, para que los colombianos estén protegidos”, dijo Pinzón.

Pinzón añadió que el control en la frontera “le va a dar tranquilidad a los colombianos y los venezolanos para que puedan trabajar conjuntamente, hacer negocios, generar empleo y con esa seguridad sientan que hay un futuro mejor”.

Juan Carlos Pinzón dice que debe caer todo el régimen en Venezuela y sostiene que ese país es el “santuario de los criminales”

Ad portas de las elecciones presidenciales, Juan Carlos Pinzón envió un mensaje al país para que los ciudadanos puedan decidir muy bien en los próximos comicios.

“Llegó la hora de que tengamos un presidente que conozca el país, que conozca los problemas y que no le dé miedo enfrentar a los criminales para proteger a los colombianos y para facilitar la prosperidad y el desarrollo económico”, agregó.

