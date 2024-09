Andrés Parra, exesposo de Laura Sarabia, estuvo vinculado a la investigación por el robo de dinero en maletas. Investigaron sus cuentas y movimientos financieros

Las pesquisas a Parra fueron ordenadas por el intendente Alfonso Quinchanegua, quien acaba de reconocer ante la justicia que las órdenes irregulares para buscar el dinero de Sarabia a como diera lugar venían de la Casa de Nariño. Lo que no es claro es si estos seguimientos a Parra tuvieron también una orden superior, porque él nunca tuvo una investigación formal abierta.

La misma directora del Dapre les confirmó a los investigadores que su esposo y Marelbys Meza tenían conocimiento del lugar donde quedó la maleta. Sin embargo, no sabían de su contenido, del dinero que, según ella, eran viáticos de sus constantes viajes al exterior. Cuando le preguntaron, no dudó en responder.

Laura Sarabia insistió en su denuncia: robo de su maleta con dólares pudo poner en riesgo “seguridad nacional”. Hoy no ha dicho qué información había allí

“Que me sean expresados los motivos y hechos por los cuales estoy siendo investigado (...) le solicito me sea entregada una copia de la denuncia o el reporte de noticia criminal que dio origen a la investigación penal”, señala el derecho de petición que radicó Parra en la Fiscalía con el propósito de alistar su defensa en caso de que la respuesta fuera afirmativa.

La respuesta al derecho de petición llegó de la misma fiscal que investigaba el hurto del dinero. La fiscal Morales no entregó muchos detalles, incluso le advirtió a Andrés Parra que sobre cualquier tipo de decisión, respecto de audiencias preliminares, como imputación de cargos o medidas de aseguramiento, los involucrados serán debidamente informados.

“Señora Mary, aquí envía esta maleta la doctora Laura, ella me indica que, por favor, la deje en el sofá que estaba ubicado contiguo a la puerta de ingreso. Yo doy unos pasos al interior del apartamento, la coloco sobre el sofá que me están indicando, me despido de la señora Mary y salgo”, dijo la jefe de escoltas de Laura Sarabia en una declaración, a la que sumó algunos chats con Sarabia y Parra.