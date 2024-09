“Desde ese momento, mi vida se acabó”: este es el crudo relato de Marelbys Meza recordando el día que fue sometida a la prueba de polígrafo

“Yo no me he robado nada”. De esta forma, Marelbys Meza enfatizó su relato al recordar la manera en que fue señalada por un grupo de policías de haber hurtado una maleta con dinero en efectivo y documentos que se encontraban en el apartamento de Laura Sarabia, la entonces jefa del gabinete de la Presidencia de la República.

Bajo la gravedad de juramento, Meza recordó la forma en que fue señalada varias veces del robo y el momento exacto en el que fue trasladada por un agente de policía para ser sometida a una prueba de polígrafo en un lugar cercano a la Presidencia de la República, en el centro de Bogotá.

Marelbys Meza, quien declara este miércoles, 11 de septiembre, en el juicio penal que se adelanta contra el capitán de la Policía Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas, aseveró que se le ha intentado acusar de todo, enfatizando en los cambios de versión sobre lo que se encontraba en dicha maleta.

Detalló que cuando fue sometida a la prueba de polígrafo, uno de los policías, “bastante agresivo”, le dijo que eran 150 millones de pesos. “Le manda a decir la jefa, o sea, le manda a decir la doctora Laura, que si se gastó algo de plata, que no pasa nada, que le devuelva el resto, yo le dije: ‘Cuál devuelva el resto, ¿de qué? Yo no me he robado nada’, le dije. Lo único con lo que cuento es son 40 mil pesos. Yo no tengo más plata”.

Poco tiempo después se le señaló que eran cuatro mil dólares en efectivo. Para colmo, después se le sumó el extravío de una maleta con documentos reservados.

“Un señor me dice ahí: ‘Usted no va a volver a su casa, usted va presa’”, recordó la exniñera. “Un señor muy bravo. A partir de ese momento, a raíz de todo ese tema, mi vida se acabó a nivel profesional y personal. La salud de mi familia”.

“Yo digo, el tema del polígrafo es que se hace o se hace. Si yo digo que no lo hago, pues ahí más rápido me van a decir: ‘Sí se robó la plata’ (...). Yo le dije, inclusive, a la señora Luna, que si ustedes quieren yo llego al edificio de la doctora Laura y de ahí me recogen”.

Con el único fin de aclarar todo lo sucedido, Marelbys Meza aseguró que firmó todo lo relacionado con la prueba de polígrafo a la que fue sometida por los policías en la Casa Galán.

“Yo siempre estuve presta a que me hicieran el polígrafo para que se aclarara toda la situación (...) para volver a mi trabajo. Yo, inclusive, le preguntaba a don Andrés (Parra, esposo de Laura Sarabia) qué va a pasar con mi trabajo: ‘O sea, me quedo sin trabajo, qué hago’. Yo estuve en contacto con ellos a través del WhatsApp”.