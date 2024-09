Aterradora radiografía del reclutamiento de menores en Colombia; hay departamentos donde aumentó en un 800%. Los testimonios son desgarradores

“Mi hija fue reclutada en el mes de abril de este año en el municipio de Convención (Norte de Santander) por las Farc. Se la llevaron a la fuerza de la finca en donde vivíamos”. Este es el testimonio de una madre que perdió a su hija por cuenta del accionar criminal de las disidencias de las Farc, que forman parte del proyecto de paz total del Gobierno Petro.

“Yo me fui a hablar con el comandante de ese grupo, le supliqué que me la entregara, le dije que ella tenía una enfermedad y tenía que estar en constante tratamiento, luego de tanto suplicar me la entregaron, me la llevé para la casa y continuó sus tratamientos médicos, después de un mes se la llevaron nuevamente para las filas de ese grupo y desde ahí desconozco su paradero”, narró la desconsolada mamá.

SEMANA tuvo acceso a un informe de la Policía sobre el reclutamiento de menores de edad en el país por cuenta de los grupos criminales que formaron o forman parte de la paz total del Gobierno. El documento es claro en señalar que dichas organizaciones delincuenciales no tienen la intención de parar el reclutamiento de menores de edad para obligarlos a cometer delitos.

Las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, que formó parte del proyecto de paz total del Gobierno nacional, es uno de los grupos ilegales que más reclutan menores de edad en el país. | Foto: suministradas a semana api

“Fui contactado por Facebook y reclutado a los 14 años de edad, me colocaron un alias, conmigo había otros cuatro menores de edad entre los 14 y los 17 años aproximadamente, me enseñaron la parte del himno de las Farc que dice: ‘Guerrillero de las Farc a la voz de la unidad, luchamos por la patria, la tierra y el pan’, los menores éramos reclutados con el fin de entrenarnos y llevarnos a combatir”. Este otro testimonio es de un menor reclutado en el Cauca.

Otro niño al que le pusieron fusil y botas de caucho en el mismo departamento contó: “Ellos en la organización me dieron 150.000 pesos de bonificación, yo me logré volar y me presenté a la infantería”.

De acuerdo con el documento en poder de SEMANA, estas organizaciones criminales de alto impacto (disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia, ELN y Clan del Golfo) tienen una estrategia diseñada para llevarse contra su voluntad a los menores de edad y jóvenes de sus hogares.

Comienzan, cuentan los niños, con el documento de preingreso, que consiste en usar a los jóvenes en labores de mandaderos, cosechadores de coca, informantes ocasionales o transportadores de droga en el cuerpo (mulas).

Menores reclutados por las disidencias de las Farc. | Foto: suministradas a semana api

Sobre dicho preingreso, un menor de edad reveló cómo fue llevado por el grupo criminal: “Fui reclutado por las Farc a los 16 años, llevado a la fuerza por esa gente durante dos meses, me llevaron para el campo, allá yo cocinaba, me ponían a prestar guardia y después de dos meses me empezaron a dar armas para el combate”.

Otra de las estrategias que utilizan los grupos criminales es el de la ‘vinculación periférica’, en la que los jóvenes son usados como traficantes o expendedores de droga, inteligencia urbana criminal y trabajo en los laboratorios de cocaína.

“Estuve en el Clan del Golfo, subestructura Carlos Vásquez, por un periodo de cinco meses y diez días, fui vinculado a la edad de 17 años, me llevó un sujeto que se me presentó con el nombre de Camilo. En ese momento me dijo que trabajara para él con el incentivo de ganarme 1.200.000 pesos mensuales”, relató otro menor reclutado en el departamento de Antioquia por el Clan del Golfo.

El joven contó, además, que alias Camilo lo presentó como un trabajador de la organización. “Inicié el curso de urbano, que tenía duración de dos meses, en el área rural del municipio de Piedras Blancas, en el departamento de Antioquia (...) Me encontraba aburrido porque hacía mucho tiempo no veía a mi familia, entonces me escape”, contó el menor.

El reclutamiento de menores preocupa a las autoridades. | Foto: Captura video Youtube @Casanare

Las otras dos fases que usan los grupos criminales para llevarse a los menores son más agresivas, ‘vinculación en pleno’ y ‘criminales expertos’. Acá, los jóvenes son entrenados como sicarios, explosivistas y proveedores de material bélico, armas cortas y largas. Pasan de ser guerrilleros rasos a expertos, se convierten en cabecillas de zona, candidatos a comandantes.

Algunos jóvenes, dice el documento, son perfilados con anterioridad por el grupo criminal, que ve algún ‘potencial’ en los jóvenes y se los llevan a la fuerza. Así lo contó una madre, quien no volvió a ver a su hijo.

“La novia de mi hijo le dijo que había llegado una camioneta con vidrios polarizados con armamento largo y corto y le dijeron a mi hijo, de 17 años de edad, que tenía que irse con ellos para formar parte de su grupo armado. Lo montaron en la camioneta sin saber para qué lugar se lo llevaron, el grupo armado que se lo llevó fueron las Farc”, testificó la mamá de otra víctima de reclutamiento forzado en el Cauca.

Las estadísticas de la Dirección de Protección de la Policía son preocupantes. Los números muestran un aumento en el reclutamiento forzado por parte de estos grupos criminales. Para lo corrido del presente año se han reportado 158 víctimas de reclutamiento ilícito, 12 víctimas más que el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 146. Hay un aumento de la conducta en el territorio nacional del 8 por ciento.

Menores reclutados por grupos armados. | Foto: Alfonso Reina / león darío peláez-semana

El departamento del Cauca es el más afectado por este delito. El registro de la Dirección de Protección indica que allí, en lo corrido del año, van 63 víctimas. Nariño es otra de las regiones que sufre el flagelo del reclutamiento de menores de edad. “Para esta vigencia hay un incremento de hechos de reclutamiento del 29 por ciento, teniendo en cuenta que a corte de 28 de agosto ya se habían reportado nueve menores de edad víctimas del reclutamiento ilícito, frente a siete menores del año pasado”, señala el documento en poder de SEMANA.

Otra de las regiones que genera preocupación para las autoridades es el departamento del Tolima, en donde el reclutamiento de menores de edad por los grupos criminales tuvo un incremento del 800 por ciento. La cifra de casos en 2024 es de diez. “Los departamentos del Meta y el Tolima, por ser tránsito a los de Cauca, Caquetá y Guaviare, presentan para lo corrido de la presente vigencia un aumento en afectación del 100 por ciento”, señala el informe de la Dirección de Protección de la Policía.