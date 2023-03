David Murcia Guzmán, fundador de DMG, se molestó en plena entrevista y prefirió que le consultaran qué había desayunado en la cárcel

“Bueno, otra pregunta insidiosa, lástima, qué lástima esta clase de preguntas”. Visiblemente molesto, David Murcia Guzmán, amenazó varias veces con retirarse de la entrevista que se le adelantó este martes la periodista Vanessa de la Torre. El fundador de DMG no estuvo de acuerdo con las preguntas que se le hicieron sobre los inversionistas que lo perdieron todo tras la intervención de la empresa en noviembre de 2008, tras ser acusado de lavar activos del narcotráfico y captar ilegalmente dinero.

MARCHAS DE APOYO A DMG DAVID MURCIA GUZMAN SEGUIDORES DE DMG DE PUTUMAYO MARCHAN EN LAS CALLES DE BOGOTA BOGOTA 25 NOVIEMBRE 2008 FOTO DANIEL REINA ROMERO REVISTA SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRESDANIEL REINA ROMERO

Durante los 57 minutos que duró la entrevista, Murcia Guzmán -quien se encuentra en la cárcel de la Tramacúa, en Valledupar, indicó que su único objetivo era hablar de la violación sistemática de sus derechos humanos y del hecho que está privado ilegalmente de su libertad en Colombia, puesto que ya cumplió su pena en los Estados Unidos por lavado de activos y “uno no puede ser condenado dos veces por los mismos hechos, está en la Constitución”.

Tras insistirse sobre las personas que lo perdieron todo y que, después de 15 años no han sido reparadas económicamente, Murcia manifestó que se sentía incómodo y que quería retirarse. “Bueno, Vanessa, yo creo que en este punto me va a tocar retirarme de la entrevista porque veo que están manejando otro tipo de retórica, solamente he salido a las entrevistas a denunciar los derechos humanos, pero veo que a ustedes no les interesa para nada”.

Frente a esto, Vanessa de la Torre, periodista de Caracol Radio, sostuvo que las preguntas eran necesarias para conocer el caso de DMG y que él era la única persona que podía responderlas como representante de la empresa. “Pero si usted es un señor que puede responder esas preguntas sería una falta de respeto que yo no se les hiciera”.

MARCHAS DE APOYO A DMG DAVID MURCIA GUZMAN SEGUIDORES DE DMG DE PUTUMAYO MARCHAN EN LAS CALLES DE BOGOTA BOGOTA 25 NOVIEMBRE 2008 FOTO DANIEL REINA ROMERO REVISTA SEMANA - Foto: DANIEL REINA ROMERO

“Son preguntas para saber, cuando uno le hace una pregunta a alguien que cree que puede contestarle, si no que quiere, que le pregunte qué desayunó esta mañana”, le manifestó la periodista a Murcia Guzmán, quien, con una carcajada irónica respondió, “¡eso, mejor!”. De esta forma, obvió responder las inquietudes sobre la millonaria multa de 2 mil millones de dólares para reparar al millón de personas que resultaron gravemente afectadas.

Los lujos que rodeaban a Murcia Guzmán eran exorbitantes; carros exclusivos, empresas, mansiones, un canal, todo lo perdió. Esta especie de Robin Hood se juega su última carta para regresar a la libertad.

“Me parece que son preguntas para generar titulares de parte tuya, mejor paso”, insistía el creador de DMG, quien no dudó en señalar que es el Estado colombiano el que tiene que responder por las víctimas de la empresa. En otro de los apartes de la entrevista, Murcia Guzmán manifestó que a él lo ataron de pies y manos para atender a los inversionistas tras la intervención ordenada, hecho por el cual le preguntó a Vanessa de la Torre qué sentiría en una situación así, a lo que la periodista le manifestó que era ella la que hacía las preguntas.

Murcia reiteró que él solamente quería denunciar la violación a sus “derechos humanos, y se me está violando el derecho a no ser juzgado por los mismos hechos dos veces, estoy preso ilegalmente, están abusando de mí, llevo cuatro años de más encarcelado, para las personas que creen que soy culpable o no, llevo 15 años preso y esto es inconcebible, ni a David Murcia Guzmán ni a ninguna otra persona le debería pasarle esto, se me tratan de manera diferente a cualquier otro colombiano que tiene derechos, libertades, nadie tiene por qué seguir maltratando mi parte psicológica ni llamándome estafador, ni ladrón, ni lavador de activos del narcotráfico, ni poniéndome en una palestra pública”.

Vanessa de la Torre renuncia a Noticias Caracol - Foto: Redes Sociales

Mientras más preguntas se le hacían el creador de DMG, él insistía en que se debían hablar de otros temas: “¿Por qué no hablamos mejor de los derechos humanos que se me han violado?”, frente a lo que la periodista le indicó: “porque tenemos que hablar de lo que usted quiere y de lo que yo quiero, ese es el chiste de la entrevista”. En más de una oportunidad Murcia se mostró displicente con sus entrevistados, asegurando que solamente lo habían buscado para generar titulares: “No hay derecho de que los periodistas le violen la presunción de inocencia”.

CAPTURA Y TRANSLADO DE DAVID MURCIA GUZMAN DAVID MURCIA GUZMAN BOGOTA 20 NOVIEMBRE 2008 FOTO DANIEL REINA ROMERO REVISTA SEMANA - Foto: DANIEL REINA ROMERO

Finalmente, después de manifestar que DMG tenía solvencia suficiente y jamás funcionó como una captadora ilegal de dinero, Murcia Guzmán pidió excusas por su comportamiento y justificó algunas de sus respuestas. “Gracias Vanesa, y qué pena con usted, y gracias (Pascual) Gaviria y que pena también con usted”. Tras la contrapregunta, de por qué pedía perdón, “¿se puso muy bravo?”, el condenado señaló que sí y pidió que lo entendieran.

David Murcia Guzmán, creador de la captadora de dinero DMG, anunció que utilizará todos los recursos jurídicos que tenga a la mano para que se revise la sentencia de 30 años y ocho meses de prisión, por los delitos de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero.