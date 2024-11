Escándalo en la Policía: directora de talento humano, al parecer, usa vehículos oficiales como ruta escolar y a uniformados para hacer mercados y trasteos

“Mi coronel no me había dicho que tocaba comprar una carne y unos pollos y hasta ahora voy llegando a la Floresta, por eso me demoro”, es el audio de un patrullero, subalterno de la coronel Andrea Cáceres, directora de talento humano de la Policía y mano derecha del director de la institución, general William René Salamanca, mientras explicaba que estaba haciendo mercado por orden de su jefe, en un vehículo de la institución, curiosamente asignado a la Metropolitana de Bogotá, pero que no se usaba para proteger la ciudad sino para asuntos personales de Cáceres.