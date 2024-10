Policía de Bogotá anuncia las primeras medidas contra agente de la institución que amenazó a su expareja sentimental

“Tenía que seguir con él, eso no lo denuncié; me agredió físicamente, me causó heridas en el rostro, me intentó ahorcar, dañó mi celular porque no lo desbloqueaba, lo tiró contra el piso y lo rompió. Yo en esa ocasión me quedé callada, no dije nada”, indicó la mujer que busca, desesperadamente, apoyo de las autoridades y de la propia Policía para que tomen acción contra este hombre.