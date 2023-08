Escandaloso: el cónsul Luis Eduardo De la Hoz enfrenta una grave denuncia por supuestamente haberle pedido 25.000 dólares a un abogado para que lo nombraran en el Gobierno Petro

Al mejor estilo del mítico embajador de la India, un diplomático colombiano habría aprovechado su supuesta cercanía con el presidente Gustavo Petro para embaucar a una persona, ofreciéndole altos cargos en el Gobierno a cambio de millonarias coimas. La presunta estafa habría sido cometida por el hoy cónsul en

Uruguay, Luis Eduardo de la Hoz. La historia, además de asombrosa y pintoresca, ya está en la justicia con una denuncia en la Fiscalía y en la misma Cancillería, donde ya hay una investigación interna; el diplomático tendrá que dar explicaciones.

SEMANA revela pruebas, documentos, chats y fotografías, todo lo que hay detrás de esta trama que incluso menciona a la campaña del presidente Gustavo Petro y hasta a quien fue su principal rival, el entonces candidato Rodolfo Hernández. Se trata de un novelón.

De la Hoz es un curtido político, pero sin mucho éxito, ha aspirado a cargos de elección popular y nunca ha sido elegido, se acabó de quemar al Senado. Se metió de cabeza, con ‘voltiarepismo’ incluido, en la campaña presidencial. Primero con Rodolfo Hernández, para, en la etapa final, aterrizar en la del presidente Petro.

Luis Eduardo de la Hoz, cónsul en Uruguay, hizo campaña con Rodolfo Hernández, aspiró con su apoyo al Senado, pero se quemó. | Foto: instagram dr_luisdelahoz

Este fue el argumento que usó el cónsul, según la denuncia, para pedirle dinero a un conocido con la promesa de llevarlo como directivo a la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, que maneja montos billonarios, asegurando que iba a ser presidente de la entidad. Le prometió, a cambio de dinero, la dirección regional de Pereira o Barranquilla.

El denunciante, el abogado Heivind Palomino Gutiérrez, se dejó descrestar por las imágenes del ahora diplomático, quien como prueba de su supuesta cercanía con el mandatario, le mostraba fotos con el presidente Petro, pero hubo un muy polémico aspecto que lo convenció.

Según se lee en la denuncia que está en poder de SEMANA: “Nos vimos el 9 de julio de 2022 en los outlets de las Américas y me hizo una proposición. Que él estaba ahora en la campaña de Petro, y que hizo un negocio con el candidato. Que él le había entregado toda la información y videos relacionados con el yate en Miami, donde Rodolfo estaba con muchas mujeres y había una fiesta, entones eso fue un escándalo nacional antes de las elecciones. Que por estos videos fue que el presidente Petro ganó las elecciones, que era muy amigo de él y que por ese motivo le había entregado la dirección de Findeter”.

Luis Eduardo de la Hoz aseguraba que iba a ser presidente de Findeter. Finalmente, fue nombrado cónsul en Uruguay. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

A pie juntillas advirtió que la propuesta laboral no iba a ser gratis, “me manifiesta que necesitaba un dinero urgente para la posesión del presidente, que eso siempre lo pagaba presidencia, pero que el dinero no alcanzaba y que por eso el presidente Petro lo puso a conseguir plata. Yo le pregunté qué cuánta plata y me dijo que, por ahora, 25.000. Yo le pregunté: ¿cómo así, compadre? ¿Pesos? Me respondió: no compa, dólares”.

El llamativo ofrecimiento fue acompañado por los videos, las fotos y su supuesta participación en el espinoso episodio del yate del entonces candidato Hernández; a Palomino no le quedó duda, y fue tan confiado que hasta terminó pagando unos tenis que estaba comprando De la Hoz en una tienda de marca.

La propuesta lo sedujo, señala la denuncia, aunque le dijo que era mucha plata, que tenía unos dólares en su casa y que si tenía que ser en moneda extranjera o en pesos, porque el dólar estaba muy caro. El acuerdo fue que se los entregaría en la divisa extranjera. “El 15 de julio, frente al centro comercial Gran Estación, en un conjunto residencial, le entregué los 25.000 dólares en efectivo”, se lee en la denuncia.

Estas son las pruebas de la presunta estafa. Chats y transferencias de dinero corroborarían la denuncia, que ya está siendo investigada.

“El día 6 de agosto me llamó y me escribió que si lo podía ayudar con 10 millones más, porque el día 7 (de agosto) era la posesión del presidente y estaba corriendo con eso. Yo le manifesté que lo podía ayudar con 5, que viniera a mi casa a buscarlos. Llegó y le entregué los 5 millones de pesos”, dice la denuncia de Palomino.

Fueron meses en los que supuestamente estuvieron hablando del trabajo prometido, hasta que Palomino se enteró de que el presidente de Findeter era el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

“Le pregunté qué había pasado y me manifestó que estaba en guerra fría con el ministro de Hacienda (en ese momento José Antonio Ocampo), pero que esa noche iba a hablar con Petro. Al otro día hablamos por chat y me dijo que ya había hablado con el presidente y que le había dicho que la entidad se la iban a dividir entre él y Ricardo Bonilla”, señala el documento en poder de SEMANA.

El ilusionado abogado se mantuvo en línea, esperando el trabajo prometido, y como si se tratara de un gota a gota, el actual cónsul le seguía pidiendo dinero, incluso en una ocasión le pidió 20 millones, una parte para consignar a una mujer muy cercana a él, y el resto del dinero que se lo entregara a él directamente.

“Me manifestó que lo de Findeter se cayó y que él había hablado con el presidente, que se iba como embajador de Emiratos Árabes y que yo iría como cónsul en Abu Dabi, que eso ya estaba hablado. Pasó un tiempo y me doy cuenta de que lo designan como cónsul de Colombia en Uruguay. Le pregunté qué había pasado y me dijo que el presidente no le había cumplido, pero que ya había hablado para que me fuera como agregado”, es la narración del rosario de promesas presuntamente incumplidas por el cónsul.

El abogado Palomino se cansó y pasó de decirle “compadre” y de solicitarle que agilizara el proceso porque necesitaba trabajar, a reclamarle por el dinero, y todo terminó en las denuncias en la Cancillería y en la Fiscalía.

“Ese día me recibió la llamada, se molestó muchísimo, que a él no le gustaban las presiones, que él era un cónsul, que tenía cómo hacerme mucho daño, que yo sabía claramente que él era muy amigo del director o subdirector de inteligencia de Petro, y que los favores que él pidiera se los iban a hacer”, señala la denuncia.

SEMANA habló con Luis Eduardo de la Hoz para conocer su versión sobre esta delicada denuncia. Señaló: “Yo pensé que el señor Palomino era amigo, se me acerca cuando se da cuenta de que tengo una relación política con el presidente Petro. Me dijo ‘Lucho, tú sales de un proceso en el Senado desfinanciado’ y me ofreció el dinero, yo dije ‘bueno, listo’, como era mi amigo no vi inconveniente”.

Pruebas de la Fiscalía contra el cónsul en Uruguay.

Negó que le hubiera dado 25.000 dólares, que en realidad habían sido 2.000. Sobre las consignaciones de dinero al menudeo, todas de 2023, y cuando ya había pasado la campaña, la elección y hasta la posesión presidencial, afirmó que “era un tema personal, yo nunca le exigí plata, él me decía: ‘Lucho, te voy a mandar esto’, no hay un chat en el que yo le haya pedido dinero”, contrario a lo que se lee en los conocidos por SEMANA.

Sobre la presidencia de Findeter, aseguró que es público que él era uno de los opcionados. También se le preguntó si su cargo como cónsul obedecía al apoyo a la campaña del presidente Petro y respondió que “no, pero nosotros, como Movimiento Gente Nueva, hicimos un apoyo al presidente y eso nos deja un espacio para pertenecer al Gobierno”.