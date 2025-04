Los viajes de Carlos Ramón González: se fue del país en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD y no ha regresado. Estos son sus movimientos

Lo que prendió las alarmas en la Fiscalía en ese informe sobre los viajes de González es que el último fue hace más de cinco meses, desde el año pasado, el 2 de noviembre, con destino a San José, Costa Rica, y no ha regresado al país. Sin embargo, fuentes le han dicho a SEMANA que se encontraría en Europa, entre España e Italia. Su esposa, Luz Dana Leal, no dio información del lugar donde se encuentra, solo afirmó: “Él viene y va”.

Y viene el dato que más preocupa: aunque Carlos Ramón González ha manifestado a través de su defensa que está dispuesto a presentarse cuando sea necesario ante las autoridades en el marco de este gigantesco escándalo, la Fiscalía no tiene rastro de él.“Ahora bien, con respecto al tipo de pasaporte y vigencia, le recomendamos realizar la solicitud al área de la Cancillería de Colombia - Grupo de Pasaportes. Con respecto a la fecha de regreso, no se tiene, ya que al momento de su viaje solo se registra la salida a donde se dirige y no se le pregunta cuándo es su retorno”, se lee en el documento.