Olmedo López, exdirector de la UNGRD, reveló que el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, le dijo que tenían unos compromisos con los entonces presidentes del Senado, Iván Name y de la Cámara, Andrés Calle, porque ellos no estaban "caminando".

“Entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó contratos por 60.000 millones para Iván Leónidas Name Vásquez y por un poco más de 10.000 millones de pesos para Andrés David Calle Aguas. Contratos que posteriormente se cambiaron por 3.000 millones de pesos en efectivo para Name Vásquez y mil millones de pesos en efectivo para Calle Aguas. Función que fue trasladada por Olmedo López a Sneyder Pinilla para la consecución de los recursos”, señaló en su momento la Fiscalía.

Durante la imputación de cargos a Olmedo López, el ente acusador también reveló parte de los interrogatorios, allí se explica cómo el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, advirtió de unos “compromisos” con los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, porque ellos no estaban “caminando” y necesitaban entregarles contratos por más de 70.000 millones de pesos.

Olmedo López: Fue a una reunión corta en el despacho de él, la del 21 fue igual de corta, pero no fue en el despacho de él, también fue en el Palacio de Nariño, en la sala de espera al ingreso de consejo de ministros, me aborda primero la doctora Sandra y me dice que si yo ya había hablado con Carlos Ramón, le dije que sí.