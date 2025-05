¿Manos oscuras en Medicina Legal? Los secretos del expediente que siembra grandes dudas frente al dictamen de la muerte del coronel Óscar Dávila

El asunto no es de poca monta. Todo lo que rodeó la muerte del coronel Dávila genera sospechas porque se dio justo en el momento en el que el país supo que el aparato de seguridad del Estado se volcó para perseguir a la niñera Marelbys Meza por ser la sospechosa de un hurto en la casa de Laura Sarabia.

Frente a la investigación que acaba de abrir la Comisión de Disciplina Judicial, hay dudas por la lentitud y hasta un posible intento de engavetar esta grave denuncia de ingreso de personas no autorizadas al expediente del coronel Dávila en los sistemas de Medicina Legal.

El director (e) de esa entidad, Jorge Arturo Jiménez Pájaro, una vez conoció los resultados de la auditoría de la Subdirección de Servicios Forenses, en junio de 2023, remitió los hallazgos a la Comisión de Disciplina Judicial. Todo a los pocos días de la muerte de Dávila. En la comisión, la primera en tomar el caso fue la magistrada Paulina Canosa Suárez, el 31 de agosto de 2023. En este despacho fue abierta una indagación previa el 9 de septiembre del mismo año, pero no pasó nada más.

Medicina Legal asegura que en el caso del coronel Óscar Dávila no se documentaron “alteraciones de los informes periciales”

Contexto: Medicina Legal asegura que en el caso del coronel Óscar Dávila no se documentaron “alteraciones de los informes periciales”

Aunque el ingreso irregular al informe forense del coronel Dávila pone sobre la mesa la posibilidad de una adulteración del dictamen, Medicina Legal emitió un comunicado y dijo que no hubo manipulación alguna.

“La actividad realizada y la revisión del caso no han documentado alteraciones en los informes periciales ni en las conclusiones forenses remitidas a la Fiscalía General de la Nación”, se lee en el comunicado enviado por Medicina Legal. Sin embargo, todas las dudas no están despejadas. ¿Por qué esos funcionarios no autorizados ingresaron al expediente? ¿Quién les dio la orden? ¿Qué otro tipo de actuaciones irregulares se pudieron haber cometido antes de que se concluyera que la muerte de Dávila fue un suicidio?