Sin carrotanques y sin acueducto, Petro no recibe al alcalde de Uribia. “Llevo 20 días buscándolo y los niños se están muriendo”

“Los niños en Uribia se están muriendo por consumir agua no apta”. La declaración es del alcalde Jaime Buitrago, quien llegó a Bogotá a tocar puertas para buscarle una solución a la crisis en la que se encuentra su municipio a raíz del escándalo de los 40 carrotanques que compró la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los vehículos están parqueados en un batallón militar mientras más de 200.000 personas tienen que hacer maromas para conseguir agua.

Buitrago habló con SEMANA sobre el descomunal impacto que ha tenido para su región, pues nadie le responde ni lo atiende el Gobierno, y quedó engavetado el proyecto para construir un acueducto por un monto de 250.000 millones de pesos. Ahora solo hay camiones parqueados, la población con sed y los niños muriendo.

SEMANA: Alcalde, ¿cómo se ha visto afectado el municipio y los habitantes a causa del escándalo de los carrotanques?

Jaime Buitrago: Mi municipio está siendo víctima del escándalo de esos 40 carrotanques. Nosotros como municipio y como administración somos ajenos a esas decisiones administrativas que se tomaron desde la UNGRD, pero yo vengo a tocarles la puerta al Gobierno nacional y, sobre todo, a los colombianos. En Uribia hay una realidad, hoy nos encontramos sin agua en nuestro pueblo, los afectados somos los habitantes de Uribia.

Jaime Buitrago García dice que los niños en Uribioa se están muriendo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

SEMANA: ¿La UNGRD tuvo en cuenta al municipio para comprar los carrotanques?

J.B.: Me he tomado la tarea de revisar si en algún momento la administración pasada realizó o la tuvieron en cuenta para tomar decisiones administrativas frente a esta contratación que se hizo. Y no, no encontramos ningún hallazgo de reporte o que por lo menos hubieran tenido en cuenta la opinión de la administración pasada para la compra de estos carrotanques.

SEMANA: Es decir, ¿la UNGRD no le preguntó directamente a la Alcaldía municipal acerca de lo que necesitaban para abastecer agua?

J.B.: Realmente, no encontramos nada, son decisiones administrativas que se tomaron desde la Unidad. Ellos sabrán y tendrán documentado con base en qué tomaron esas decisiones. No conozco esa planificación ni la forma como iban a implementar la llegada de esos carrotanques a Uribia.

SEMANA: ¿Cuánto tiempo lleva tocando las puertas de la Casa de Nariño para hablar con el presidente Gustavo Petro?

J.B.: Estoy en la búsqueda de ese espacio desde hace unos 20 días, tratando de hablar con el presidente para que por lo menos me escuche como alcalde del municipio de Uribia, que nos sentemos y hagamos una mesa de trabajo para que tomemos decisiones que vayan en favor de nuestro pueblo.

Jaime Buitrago dice que los carrotanques no son adecuados para su territorio. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

SEMANA: ¿Ustedes han efectuado alguna petición sobre los carrotanques a la UNGRD?

J.B.: Entre las peticiones que le hicimos como administración, solicitamos que nos concedieran en comodato esos carrotanques, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta de ello. Hoy el municipio como tal no tiene injerencia en esos carrotanques.

SEMANA: ¿Los carrotanques son adecuados para el territorio de La Guajira?

J.B.: Tengo que decir que no son carrotanques adecuados para el territorio de nosotros, pero pueden ayudar en esta emergencia.

A raíz del escándalo nos congelaron 250.000 millones de pesos que habían sido destinados para la construcción del acueducto de Uribia. | Foto: suministradas a semana api

SEMANA: ¿De qué otra manera los ha afectado el escándalo de los carrotanques?

J.B.: A raíz del escándalo nos congelaron 250.000 millones de pesos que habían sido destinados para la construcción del acueducto de Uribia. De verdad, nos vemos afectados por un escándalo que no tiene nada que ver con el municipio, y no puedo aceptar que a un pueblo con tantas necesidades lo estén estigmatizando por un escándalo en el que no tenemos nada que ver.

SEMANA: Usted condecoró a unos funcionarios que se vieron presuntamente involucrados con el escándalo. ¿Por qué lo hizo?

J.B.: Yo hice unas condecoraciones a la secretaria de la Unidad Municipal del Riesgo, María Alejandra Mejía, precisamente por haber conseguido los recursos para el acueducto de Uribia.

SEMANA: ¿A quién más condecoró?

SEMANA: ¿Cuál es su relación con Olmedo López, exdirector de la UNGRD?

J.B.: Ninguna, solamente relaciones administrativas. Así como hoy estoy aquí, también tendré que visitar al nuevo director de la Unidad, porque es mi deber como alcalde. Para eso me eligió un pueblo, para salir a gestionar, para tocar puertas. Seguramente así como con el exdirector teníamos de pronto encuentros, así también los voy a tener con el nuevo director de la UNGRD.

SEMANA: ¿Conoce a los que vendieron los carrotanques o a las empresas con las que se gestionó el millonario contrato?

J.B.: Ni relación, ni las conozco, jamás los he visto. Ninguna relación tenemos con estas empresas que están nombrando.

El alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, dice que el gobierno nacional los está dejando solos. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Qué le pide al Gobierno nacional, al presidente Petro?

J.B.: Le pido al Gobierno nacional que, por favor, nos saquen de este tema de los sobrecostos, de ese escándalo de los 40 carrotanques. Y, es más, la Contraloría, vi en las noticias, sacó un informe en el que habla de un sobrecosto de más de 7.000 millones de pesos. Son los entes de control los que tienen que encargarse precisamente de mirar qué pasó en esa contratación.

SEMANA: ¿El municipio aportó recursos para comprar esos carrotanques?

J.B.: No, la administración municipal realmente no ha hecho ninguna inversión. De hecho, no hay ningún acta de entrega de esos carrotanques. Se hizo un evento para recibir los carrotanques simbólicamente, pero nunca pudimos concretar el acta de entrega oficial.

SEMANA: ¿Sienten, de pronto, que el Gobierno nacional los está dejando solos?