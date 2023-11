Agente de tránsito enfrentó a subcomandante y lo denunció por presunto acoso en Medellín

En un apartado de la grabación se le escuchó decir a la empleada: “Estoy afectada. Me siento discriminada, me siento atacada por usted, que es la persona que nos debería proteger. Tener que venir a acá y exponer mi condición sexual, eso es denigrante ”.

Ante las preguntas, él refutó: “Porque no quiero nombrarla, ni la voy a nombrar, porque no me dio la gana”. La respuesta levantó ampollas en la opinión pública y la misma administración distrital tuvo que salir a aclarar la situación.

Alcaldía de Medellín responde

Patrullera denuncia a alto oficial de la Policía por presunto acoso laboral y sexual

“Yo nunca accedí a sus pretensiones sexuales y, por eso, entonces me llenaba de trabajo, me ponían a hacer muchos trabajos y no me daba tiempo para estar con mi niño”, relató la víctima. Además, en una ocasión vivió un incómodo momento.