Así es el mundo de los habitantes de calle en Medellín: hay violaciones a cielo abierto, profesionales ‘presos’ de la droga y una creciente cifra de esta población

“Yo no le digo nada a nadie sobre lo que me pasa en las calles. Yo me guardo todo para mí solita. Acá me tratan como si fuera una perra y yo me trato de cuidar. Intenté rehabilitarme, pero me han dado crisis de ansiedad muy fuertes y vuelvo a terminar acá”, afirmó la joven, quien se sostiene con la plata que le deja la prostitución y llena el estómago con los alimentos que reparten las almas caritativas.