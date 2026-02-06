Medellín

Cae sospechoso de cruel asesinato de profesor del Tecnológico de Antioquia en un intento de hurto

Las autoridades tienen en la mira a otros partícipes del hecho.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 12:44 a. m.
José Luis Rivas Mosquera (izq.) fue detenido por el asesinato del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona en Medellín.
José Luis Rivas Mosquera (izq.) fue detenido por el asesinato del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona en Medellín. Foto: Fiscalía y redes sociales

Más de un año después del cruel asesinato del profesor James Alberto Arboleda Cardona, en Medellín, las autoridades dieron con uno de los sospechosos.

Se trata de José Luis Rivas Mosquera, acusado de participar en los sangrientos hechos de la noche del 3 de octubre de 2024.

Extraña muerte de reconocido fisicoculturista cuando entrenaba en popular gimnasio del norte de Bogotá

Ese día, relató la Fiscalía, el profe James Alberto se desplazaba en motocicleta por el occidente de la ciudad y fue interceptado por varias personas, quienes lo condujeron hasta un camino peatonal del cerro El Volador.

Panorámica de Medellín de noche.
Panorámica de Medellín de noche. Foto: Getty Images

En ese despoblado lugar, le quitaron su teléfono celular y tarjetas bancarias, le obligaron a entregar las claves de sus cuentas financieras y, en medio de un forcejeo que se generó, le propinaron varias heridas con arma blanca que le ocasionaron la muerte.

Medellín

A prisión la esposa de DJ que murió tras ser quemado vivo en su propia casa en Medellín

Medellín

Puerto Antioquia anuncia el inicio de operaciones, pero la comunidad dice que aún hay compromisos sin cumplir

Medellín

Santiago Gallón Henao, narco vinculado al crimen de Andrés Escobar, fue asesinado en México

Vehículos

Conozca cómo cambiará el pico y placa en Medellín para este viernes, 6 de febrero: así funcionará la rotación

Medellín

Prohíben ingreso a Medellín a turista estadounidense que venía cargado de condones: “Tengo amigas”, dijo

Medellín

Estos son los cierres viales que tienen hoy afectados a 12 departamentos, en algunas zonas no hay rutas alternas

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 5 de febrero; evite multas

Contenido en colaboración

Medellín entra en el mapa de Tomorrowland: CORE 2026 llega con dos días dedicados a los amantes de la música electrónica

Política

Partido del Trabajo se queda sin personería jurídica: ¿la decisión afecta la candidatura de Daniel Quintero?

Consumo inteligente

Viajar al aeropuerto de Rionegro será más caro: estas son las nuevas tarifas

El cuerpo del profesor fue abandonado en el lugar, lo que preocupó a sus familiares y allegados, quienes empezaron una campaña para hallarlo.

Sin embargo, fue encontrado dos días después sin vida.

En ese lapso, los ladrones hicieron varios retiros de dinero en cajeros automáticos.

Santiago Gallón Henao, narco vinculado al crimen de Andrés Escobar, fue asesinado en México

Rivas Mosquera fue capturado y presentado ante un juez penal de control de garantías, donde un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todas las conductas agravadas.

El capturado no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía informó que continúa con las actuaciones judiciales para vincular a otros posibles cómplices en el crimen.

El asesinato de un hombre ciego en España, que ha horrorizado a Europa, habría sido cometido por un colombiano y su madre

Además, estableció que el mismo día del asesinato del profesor James, otro hombre fue abordado por estas personas en el mismo sector, despojado de sus pertenencias y herido con arma cortopunzante.

El docente era parte de la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia, institución que tras conocer la desaparición del docente canceló sus actividades en solidaridad con sus seres queridos.

Más de Medellín

José Luis Rivas Mosquera (izq.) fue detenido por el asesinato del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona en Medellín.

Cae sospechoso de cruel asesinato de profesor del Tecnológico de Antioquia en un intento de hurto

Envían a prisión a Laura Rave, señalada de prenderle fuego a su esposo, el DJ Alexis Ospina Piedrahíta, quien murió producto de las heridas.

A prisión la esposa de DJ que murió tras ser quemado vivo en su propia casa en Medellín

Puerto Antioquia, en el Golfo de Urabá.

Puerto Antioquia anuncia el inicio de operaciones, pero la comunidad dice que aún hay compromisos sin cumplir

Así fue la captura de Santiago Gallón Henao

Santiago Gallón Henao, narco vinculado al crimen de Andrés Escobar, fue asesinado en México

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Conozca cómo cambiará el pico y placa en Medellín para este viernes, 6 de febrero: así funcionará la rotación

Turista estadounidense inadmitido en Medellín por representar un riesgo de turismo sexual.

Prohíben ingreso a Medellín a turista estadounidense que venía cargado de condones: “Tengo amigas”, dijo

Puente de Mulatos, en Necoclí, afectado por inundaciones en febrero de 2026.

Estos son los cierres viales que tienen hoy afectados a 12 departamentos, en algunas zonas no hay rutas alternas

El pico y palca en Medellín tiene nueva rotación desde el 17 de julio de 2023

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 5 de febrero; evite multas

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre el fin del cese al fuego con las disidencias de alias Calarcá Córdoba.

Gobernador de Antioquia cuestionó la lista de criminales de alto valor que Petro entregó a Trump: “¿Dónde está Calarcá?

Rescate de niño que se aferró a un árbol para sobrevivir a las inundaciones en Necoclí, Antioquia.

La ejemplar historia de Arturo Hernández, el niño que sobrevivió a las inundaciones en Necoclí al aferrarse a un árbol por más de 15 horas

Noticias Destacadas