Cae sospechoso de cruel asesinato de profesor del Tecnológico de Antioquia en un intento de hurto

Más de un año después del cruel asesinato del profesor James Alberto Arboleda Cardona, en Medellín, las autoridades dieron con uno de los sospechosos.

Se trata de José Luis Rivas Mosquera, acusado de participar en los sangrientos hechos de la noche del 3 de octubre de 2024.

Extraña muerte de reconocido fisicoculturista cuando entrenaba en popular gimnasio del norte de Bogotá

Ese día, relató la Fiscalía, el profe James Alberto se desplazaba en motocicleta por el occidente de la ciudad y fue interceptado por varias personas, quienes lo condujeron hasta un camino peatonal del cerro El Volador.

Panorámica de Medellín de noche. Foto: Getty Images

En ese despoblado lugar, le quitaron su teléfono celular y tarjetas bancarias, le obligaron a entregar las claves de sus cuentas financieras y, en medio de un forcejeo que se generó, le propinaron varias heridas con arma blanca que le ocasionaron la muerte.

El cuerpo del profesor fue abandonado en el lugar, lo que preocupó a sus familiares y allegados, quienes empezaron una campaña para hallarlo.

Sin embargo, fue encontrado dos días después sin vida.

En ese lapso, los ladrones hicieron varios retiros de dinero en cajeros automáticos.

Santiago Gallón Henao, narco vinculado al crimen de Andrés Escobar, fue asesinado en México

Rivas Mosquera fue capturado y presentado ante un juez penal de control de garantías, donde un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todas las conductas agravadas.

El capturado no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía informó que continúa con las actuaciones judiciales para vincular a otros posibles cómplices en el crimen.

El asesinato de un hombre ciego en España, que ha horrorizado a Europa, habría sido cometido por un colombiano y su madre

Además, estableció que el mismo día del asesinato del profesor James, otro hombre fue abordado por estas personas en el mismo sector, despojado de sus pertenencias y herido con arma cortopunzante.

El docente era parte de la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia, institución que tras conocer la desaparición del docente canceló sus actividades en solidaridad con sus seres queridos.