Cara a cara entre Daniel Quintero e indígena causó tensión en consejo de gobierno de Medellín

La comunidad indígena le hizo contrapeso a las declaraciones que emitió el alcalde Daniel Quintero Calle frente a la explotación sexual e instrumentalización de menores de edad en las calles de Medellín, donde sus caciques tendrían una supuesta responsabilidad.

El cuestionamiento se emitió durante el consejo de gobierno televisado de este lunes 6 de marzo por parte de Andrea Muyuy, consejera distrital de juventudes. Entre tanto, le reclamó al mandatario por la estigmatización que estaría cometiendo contra el pueblo.

La polémica inició el 22 de febrero cuando los integrantes de un resguardo del Chocó se tomaron a la fuerza el edificio de la administración distrital para controvertir los operativos que adelantan las autoridades contra la mendicidad en los niños.

En ese momento, Quintero Calle reveló que el problema era más grande de lo conocido. Presuntamente, líderes de la comunidad estaban enviando a las mujeres con sus hijos a solicitar dinero a los corredores viales y los estarían impulsando hacia la explotación.

Comunidad indígena dentro de la Alcaldía de Medellín. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Así lo informó: “Los mandan a pedir plata, a bailar hasta altas horas con los extranjeros, los dejan en camionetas de lujo, de alta gama, los van dejando en varios puntos”, reveló en su momento. Recientemente, indicó que habría una red de trata de personas.

Con base en la investigación de las autoridades, a las víctimas las estarían movilizando desde el Chocó. Lo delicado de la situación es que los han encontrado en diferentes hoteles y moteles de la ciudad donde estarían siendo sometidos a la prostitución.

Él señaló con su dedo a los taitas, caciques y gobernadores Esto desató el malestar de las comunidades indígenas y se le pidió al mandatario mesura con las afirmaciones a razón de que no podía acusar abiertamente a las cabezas visibles de los resguardos con este tema.

Ahora bien, este lunes se le presentó la queja formal. Mientras hablaba de operativos de seguridad en Medellín, el alcalde fue interrumpido por la consejera distrital de juventudes. Ella pidió el micrófono y les hizo frente a los argumentos que él planteó.

Indígenas se toman las instalaciones de la Alcaldía de Medellín. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

En primer lugar, le puso a consideración las definiciones de taitas y caciques. También le advirtió que no son proxenetas, citando las declaraciones que dio en sus redes sociales. Luego le comentó que, efectivamente, estaba estigmatizando a todas las comunidades.

“Estás denigrando y generalizando”, mencionó la mujer. Más tarde hubo un tire y afloje entre los conceptos. Mientras ella insistía que utilizó la palabra “taitas”, el alcalde lo negaba, pese a los videos que él mismo publicó en Twitter con esa información.

“Te equivocas, no he dicho taitas. No es una palabra que tengo el vocabulario de forma particular. Estás equivocada en relación a lo de taita. Yo no me refiero a caciques en general, habrá caciques buenos”, respondió Quintero Calle, pero dijo mentiras.

Con todo esto, él hizo de nuevo el llamado a que la ciudadanía no permita ni contribuya con la instrumentalización de menores de edad, especialmente de comunidades indígenas, que son explotados sexual y comercialmente en las principales avenidas.

Indígenas se toman las instalaciones de la Alcaldía de Medellín. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

“Si alguien utiliza menores e instrumentaliza mujeres en Medellín, no va a recibir un trato diferente al que ordena la ley. Y es que el que utiliza menores los está instrumentalizando y eso es un delito aquí, en Bogotá y en cualquier parte”, agregó el mandatario distrital.

Aseguró que esta administración es que “más ha hecho por las etnias en Medellín. Creamos la Gerencia de Etnias, que no existía, tenemos centros de Buen Comienzo para que puedan llevar los niños. Si quieren quedarse aquí son bienvenidos, les damos educación y computadores si quieren. Pero usando niños no lo puedo aceptar. ¿Son todos? no, en eso debo ser muy claro”, concluyó.