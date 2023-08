Denuncian brutal agresión a dos jóvenes en el Club Campestre Llanogrande: “Alrededor de 10 personas me atacaron indiscriminadamente”

“En un momento nosotros ya nos estábamos dirigiendo hacia el parqueadero con un amigo y vimos un grupo de personas alteradas corriendo diciendo que le iban a pegar a alguien, que iban a reventar a alguien en el parqueadero, en ese momento me preocupé por mi hermano menor, entonces decidí ir detrás de ellos para ver que mi hermano no estuviera en peligro”, le dijo a SEMANA Andrés Felipe Sánchez, de 24 años, uno de los jóvenes agredidos.

“Me atacaron indiscriminadamente alrededor de 10 personas, me cuenta un amigo, porque a causa de los golpes perdí el conocimiento unos minutos, que yo estaba preguntando dónde está mi hermano, dónde está mi hermano, y ahí se fueron todos a atacarme, recibí patadas, golpes con piedras y me arrastraron por todo el parqueadero”, narró Sánchez, quien a causa de las heridas tendrá que ser sometido a cirugía plástica para corregir los daños ocasionados en su nariz.

Ante la gravedad de las heridas que habían sufrido los jóvenes, algunos de los participantes de la competencia de equitación llamaron a una ambulancia, sin embargo, según narró Sergio Sánchez, padre de Andrés Felipe, los celadores, al parecer por orden de las directivas del club no permitieron la entrada de la asistencia médica.

De acuerdo con el señor Sergio Sánchez, “en el club nos dijeron que no había cámaras, nos dijeron que no había más. Lo que nos dicen algunos de los socios es que los agresores son como una pandillita, no hay un factor detonante para la pelea, los únicos heridos fueron mi hijo y Nicolás, nos contaron que el año pasado estos pelados agarraron a alguien a puños y casi lo dejan inconsciente”.