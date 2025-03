El impactante portafolio del crimen en Medellín: así funcionan las oficinas del delito en esa ciudad

Cristóbal (nombre cambiado) sabe que la vida vale más que cualquier cantidad de dinero, pero lo aprendió tarde y hoy relata cómo operan las oficinas de la muerte en Medellín. “Recibí seis disparos por la espalda cuando iba a fletear”, cuenta. “Me iba a quitar cadenas, a quitar celulares. Hasta que un día un hombre sacó un revólver y me pegó seis tiros”.

Tenía 24 años cuando entendió que la calle no perdona. Entró en el mundo del crimen casi por inercia, en un barrio donde las oportunidades legales eran escasas. “En las esquinas siempre hay muchachos de las guerras unidas, que se juntan para salir a robar. Pero cuando uno roba algo en otro barrio, las organizaciones llegan y piden su parte. Si no pagas la vacuna, te quitan todo”.

En medio de esa vida, a Cristóbal le ofrecieron algo más grande: un asesinato por encargo. “Me ofrecieron 10 millones de pesos por matar a una persona”, asegura en diálogo con SEMANA. “Me daban la moto, el arma y me señalaban al sujeto”. Pero no aceptó. “Eso ya no era mi nivel. Yo solo robaba cadenas y relojes. Ya quitar una vida era otra cosa”.