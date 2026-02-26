Luego de una reunión que se extendió por cerca de cuatro horas, los 23 alcaldes del suroeste antioqueño, la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria Covipacífico alcanzaron un acuerdo para implementar un plan piloto de movilidad en el sector Las Areneras, jurisdicción de Amagá.

La decisión frena, por ahora, el cierre parcial diario que estaba previsto en la vía Pacífico 1, una de las conexiones estratégicas entre el Suroeste y el Valle de Aburrá.

El anuncio se produjo tras una creciente preocupación de mandatarios locales y sectores productivos, quienes advirtieron que un cierre prolongado podría afectar gravemente la movilidad.

Pasajeros, el transporte de carga y la dinámica comercial de municipios cuya economía depende del tránsito constante hacia Medellín y otros centros urbanos, podrían verse afectados tras las intervenciones de la vía.

El plan piloto en Pacífico 1 implementa un esquema de “pare y siga” con paso alternado de vehículos en el sector Las Areneras, en Amagá.

De acuerdo con la información oficial divulgada por Telemedellín, el plan piloto contempla un esquema de “pare y siga” con paso alternado de vehículos.

Entre las 8:30 a. m. y la 1:30 p. m., se cerrará un carril mientras el otro operará en contraflujo, habilitando el tránsito en intervalos aproximados de 15 minutos por sentido.

La medida contará con supervisión técnica y acompañamiento de autoridades territoriales, quienes evaluarán en terreno el comportamiento del flujo vehicular.

La ANI ha sostenido que las obras en este punto requieren intervención en horario diurno por condiciones de seguridad y características técnicas del terreno.

Según explicó el alcalde de Amagá en declaraciones recogidas por medios regionales, la prioridad es garantizar que la ejecución avance sin comprometer la estabilidad del corredor vial ni poner en riesgo a trabajadores y conductores.

No obstante, los mandatarios del Suroeste fueron enfáticos en señalar que cualquier afectación severa en los tiempos de desplazamiento tendría repercusiones económicas inmediatas.

En particular, gremios del transporte y comerciantes alertaron sobre posibles sobrecostos logísticos y retrasos en la distribución de mercancías si se materializaban cierres totales.

Con cierre de un carril se llevarán a cabo obras en sector Las Areneras de la Troncal del Café #MañanasBlu https://t.co/7l09jXBgyf — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 26, 2026

ANI y Covipacífico acuerdan plan de movilidad con contraflujo controlado en la vía Pacífico 1

El proyecto Pacífico 1 forma parte del programa de concesiones 4G y es considerado un eje clave para mejorar la competitividad regional y la conexión hacia el suroccidente del país.

Su ejecución ha sido presentada por el Gobierno nacional como estratégica para fortalecer la infraestructura vial y reducir tiempos de viaje.

Sin embargo, el episodio en Las Areneras evidencia el delicado equilibrio entre avanzar en grandes obras y mitigar impactos locales.

La jornada de prueba será determinante. Si el plan piloto demuestra que es posible mantener la movilidad con afectaciones controladas, podría consolidarse como alternativa frente a cierres más restrictivos. En caso contrario, las autoridades no descartan revisar horarios, ajustar la logística o explorar nuevas medidas.