Gobierno Petro tiene frenado un segundo aeropuerto en Cartagena. Alcalde Dumek Turbay revela detalles

Este jueves, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, participó en el Congreso Nacional de Comerciantes (Fenalco) que se realiza en Plaza Mayor, en Medellín.

En el foro, en el que también participaron los alcaldes Federico Gutiérrez, de esa ciudad; Carlos Fernando Galán, de Bogotá, y Alejandro Eder, de Cali, el alcalde de Cartagena mencionó en qué va el proyecto del nuevo aeropuerto de la Heroica, el de Bayunca.

“Cartagena es una ciudad que está en el corazón de todos los colombianos, que juega a favor del país en muchos escenarios”, comenzó diciendo el alcalde Dumek Turbay.

Sin embargo, tras hablar de los puntos positivos que se han implementado en esa ciudad, manifestó: “El escenario que nos ha tocado no es agradable o favorable [...]. La gestión pública es de resultados, de poder resolver problemas de nuestra gente y poder enrutarnos en niveles de desarrollo importante”.

Su verdadera crítica iba direccionada al gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la Nación.

“Hoy tengo que decirles que frente a esa falta de acompañamiento o de trabajo en equipo con el Gobierno nacional, sobre todo en la región Caribe, sabiendo que uno de los principales enemigos y cómplices del subdesarrollo es el centralismo, centralismo excesivo, nosotros dijimos: si acá no va a haber mejoría de nada, dediquémonos a buscar aliados”, señaló.

“Llevamos 20 meses discutiendo con el Gobierno para que apruebe el nuevo aeropuerto de Cartagena. Ahora quieren invertir millones en el Rafael Núñez sin autorizar el nuevo aeropuerto”, dijo el alcalde Dumek Turbay. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/1HazRgagav — Revista Semana (@RevistaSemana) September 25, 2025

No obstante, contó detalles de los tropiezos que, según él, ha tenido el proyecto del aeropuerto de Bayunca, el nuevo terminal aéreo que planifica la ciudad.

Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, el sábado 26 de julio. | Foto: De SEMANA

“Tenemos ya 20 meses y 25 días discutiendo con el Gobierno nacional para que por fin le dé el visto bueno al nuevo aeropuerto de la ciudad. [Cartagena] necesita un nuevo aeropuerto, el Rafael Núñez dejó de ser un aeropuerto eficiente”, explicó.

“Hoy la gran discusión es que se quiere hacer una inversión millonaria en las mejoras del aeropuerto Rafael Núñez sin autorizarnos el nuevo aeropuerto. El tiempo de la intervención para el aeropuerto Rafael Núñez es el tiempo que se requiere para tener un nuevo aeropuerto; hemos dicho, por qué esa saña, esa disposición para negarle a la ciudad lo que más nos importa", cuestionó.

“El aeropuerto está esperando que el Gobierno diga que sí, es una iniciativa privada, no hay un peso del Estado, está todo dispuesto; los desarrolladores del aeropuerto están esperando que el Gobierno nacional le diga a Cartagena que merece su nuevo aeropuerto”, indicó.