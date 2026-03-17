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Ideam dice cómo estará el clima en Medellín este martes, 17 de marzo: conozca el pronóstico del tiempo para Antioquia

La entidad dio a conocer qué condiciones climáticas se tendrán a lo largo del día.

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Redacción Nación
17 de marzo de 2026, 6:19 a. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima a nivel nacional y en las principales ciudades durante este martes, 17 de marzo.

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Para la ciudad de Medellín, la institución prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias ligeras a moderadas durante toda la jornada. Según el informe, las más intensas se presentarán en la tarde y noche.

En cuando a la temperatura, se espera que la máxima sea de 28 °C, un poco más alta que los últimos días.

Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín.
Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuanto al departamento de Antioquia, el Ideam indica que se tendrán acumulados de lluvias muy importantes, las cuales irán de moderadas a localmente fuertes y pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas dispersas.

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Este mismo panorama se tendrá en otras zonas como los departamentos de Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Chocó, Bolívar, Magdalena, Cesar y Norte de Santander.

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Según las autoridades meteorológicas, se espera que las lluvias sigan presentes en Medellín durante lo que resta del mes de marzo.

Por lo mismo, se ha hecho un llamado a los ciudadanos para que extremen las medidas de seguridad y se disminuya el riesgo de cualquier emergencia que se pueda presentar.

De hecho, el Ideam hizo una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales:

Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images
  • Buscar un refugio seguro.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Además, la Alcaldía de Medellín también pidió evitar arrojar basuras a las quebradas o construir al borde de las mismas, así como recoger las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes, ya que esto evitará procesos erosivos y de saturación del suelo.