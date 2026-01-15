Nación

Indignante caso en Antioquia: hombre extorsionó y amenazó a su mamá por no guardarle el carro en un parqueadero

El sujeto fue enviado a la cárcel después de que fuera capturado en medio de una trampa que le tendieron las autoridades.

Redacción Nación
15 de enero de 2026, 12:19 p. m.
Municipio de Bello, en el departamento de Antioquia.
Municipio de Bello, en el departamento de Antioquia. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Getty Images

Juan Pablo Zapata Guerra fue enviado a la cárcel por supuestamente amenazar y extorsionar a su propia mamá, un caso que ha generado indignación en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, todo inició desde el pasado 20 de diciembre cuando la mujer no le hizo el favor a su hijo de guardarle el carro en el parqueadero de la empresa en donde ella trabajaba.

Un juez de control de garantías cobijó al adolescente con medida de aseguramiento mientras avanza el caso en su contra.
El sujeto fue enviado a prisión por lo que presuntamente hizo. Foto: Getty Images

Esto, al parecer, no le gustó al sujeto, quien de inmediato le exigió una millonaria suma de dinero a cambio de no asesinarla. Este episodio solo fue el inicio de lo que se venía de ahí en adelante.

Días después, de acuerdo con la denuncia, las amenazas siguieron, el hombre le aseguraba a su progenitora que atentaría en contra de ella, de su familia y de sus compañeros de trabajo. La situación se intensificó cada vez más, hasta que la mujer se vio obligada a pactar la entrega del dinero.

La cita fue el pasado 7 de enero en una estación de servicio, en donde Zapata Guerra recibió un paquete que simulaba tener adentro el dinero que era producto de la extorsión.

BELLO ANTIOQUIA
Todo habría ocurrido en el municipio de Bello. Foto: David Estrada

Sin embargo, se trató de una trampa para que cayera: en el lugar estaban esperando miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos al Gaula, además de uniformados del Ejército y la Policía.

Al notar la presencia de las autoridades, el sujeto emprendió de inmediato la huida, pero minutos después fue capturado cuando corría por el barrio Pedregal, en la ciudad de Medellín.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó al hoy procesado el delito de tentativa de extorsión agravada, cargo que no fue aceptado pese al material probatorio que hay en su contra.

Un juez de control de garantías legalizó su captura y lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras que avanza el proceso en su contra.

