Neiva

Ofrecen millonaria recompensa por asesinos de niño de 11 años en Neiva en atentado a funcionarios del Inpec

El pequeño era el hijo del director de la cárcel de esa ciudad.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 12:22 a. m.
La tragedia ocurrió este 13 de enero, en horas de la mañana.
La tragedia ocurrió este 13 de enero, en horas de la mañana.

Continúa la conmoción en Neiva tras el asesinato en Neiva de un niño de 11 años en medio de un atentado contra altos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Los hechos sucedieron en la mañana del martes, 13 de enero, cuando sicarios dispararon hacia las 5:30 a.m. contra el vehículo de un dragoneante de esa institución en el que se movilizaba junto al director del penal, Édgar Enrique Rodríguez Muñoz, y el subdirector, Renato Solano Osorio.

Director de la cárcel de Neiva, Edgar Rodríguez, y el subdirector del establecimiento penitenciario, Renato Solano Osorio.
Director de la cárcel de Neiva, Edgar Rodríguez, y el subdirector del establecimiento penitenciario, Renato Solano Osorio.

Las balas alcanzaron al niño, identificado como Ismael Rodríguez, y al subdirector, un coronel retirado de la Policía que se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir dos disparos en el abdomen y el tórax.

“Sufrió daño en tres órganos”: entregan parte médico del subdirector de la cárcel de Neiva, víctima de atentado en el que murió un niño

Sobre lo sucedido, el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, dijo que los hechos ocurrieron cuando Édgar Enrique Rodríguez llevaba a su hijo al colegio, que queda en el recorrido hacia el penal.

“En la salida para la vía a Rivera, en donde queda la cárcel, se dio el atentado, y ya saliendo en la ruta 45, dos sujetos en una motocicleta, ellos en sentido contrario, pasan al costado del vehículo y abren fuego”, explicó el mandatario en diálogo con la emisora Blu Radio.

El alcalde, además, explicó qué hacía el niño con los tres adultos. “El director lo llevaba al colegio, que queda de camino o en la vía que conduce hacia la cárcel de Rivera. Ayer, el niño empezaba sus clases en el colegio y lo que hizo el papá fue salir de su vivienda, de su hogar, con el niño, y para posteriormente dejarlo en el colegio y ellos seguir en la vía. Estaban llevando al niño a su primer día de clases”.

Tras lo ocurrido, la Alcaldía realizó un consejo de seguridad en el que se abordaron varias estrategias para dar con los responsables, entre ellas la activación de un plan candado interinstitucional.

También “la realización de mesas de seguimiento semanales y la oferta de una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de este lamentable hecho”, dijo la Policía de Neiva.

El director de la cárcel de Neiva ya habría recibido amenazas antes del atentado en el que falleció su hijo de 11 años

“Ayer se hizo ya el barrido de todas las cámaras de seguridad, de todas las cámaras que están tanto públicas del sector público, como del sector privado también, para que avance lo más rápido esta investigación”, agregó el alcalde.

NeivaInpec

