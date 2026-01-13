El director de la cárcel de Neiva ya habría recibido amenazas antes del atentado en el que falleció su hijo de 11 años

Un desafortunado hecho que ocurrió este martes 13 de enero ha conmocionado al país: tras un atentado contra directivos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la vía Neiva-Rivera, perdió la vida el hijo de 11 años del director del penal, y el subdirector resultó gravemente herido.

Horas después, la entidad y organismos de control hicieron públicos antecedentes sobre denuncias y una tendencia de amenazas contra funcionarios.

El ataque ocurrió en la mañana, cuando el director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Neiva, Edgar Enrique Rodríguez Muñiz, se desplazaba en un vehículo particular acompañado por su hijo de 11 años y por el subdirector Renato Solano Osorio.

Según informó el Inpec, un motociclista interceptó el automóvil y disparó aproximadamente seis veces. El menor murió en el hecho, mientras que el subdirector recibió impactos de bala en el abdomen y el tórax, y su estado de salud es reservado.

Poco después del atentado, el Inpec rechazó y repudió los hechos, y confirmó que está colaborando con la Fiscalía y las autoridades locales en la investigación para esclarecer los móviles y responsables. La Fiscalía abrió una investigación formal y la Policía activó operativos para dar con los autores del ataque.

Sobre las amenazas previas, el coronel Rolando Ramírez señaló que, en el contexto de una ola de agresiones contra funcionarios penitenciarios, ya existían denuncias.

El también director de custodia y vigilancia del Inpec, informó que el director penal había instaurado una denuncia en noviembre de 2023, y que la Unidad Nacional de Protección (UNP) inició actuaciones para evaluar la posible incidencia de esa denuncia frente a los hechos recientes.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha advertido sobre un patrón sistemático de ataques y amenazas, dando la cifra de, aproximadamente, 170 amenazas recibidas y 35 víctimas mortales.

En las primeras indagaciones, se ha señalado que entre los autores de las amenazas podrían estar familiares de personas privadas de la libertad; sin embargo, los entes encargados aún no han confirmado vínculos directos entre estas advertencias y el atentado ocurrido este martes.

En declaraciones oficiales posteriores al ataque, el Ministerio de Justicia y el director del Inpec condenaron los hechos y expresaron sus condolencias a la familia del menor fallecido.

Andrés Idárraga, ministro de Justicia, pidió a las autoridades esclarecer con rapidez lo ocurrido y destacó la gravedad de que familiares de funcionarios públicos queden expuestos a este tipo de violencia.