Judicializan a entrenador de fútbol que habría almacenado y compartido material sexual de menores de edad en Medellín

El hombre compartió mediante plataformas virtuales fotografías y videos con material explícito de víctimas entre los 13 y 16 años.

Gabriel Salazar López

21 de enero de 2026, 5:17 p. m.
Entrenador de fútbol capturado por las autoridades en Antioquia.
Entrenador de fútbol capturado por las autoridades en Antioquia. Foto: Fiscalía.

Luego de varios meses de investigación, las autoridades en Colombia, con apoyo de Estados Unidos, lograron la captura del hombre que compartió por medio de las redes sociales videos sexuales de varios menores de edad.

“Acciones investigativas permitieron detectar el actuar ilegal de Luis Fernando Palacio Sinisterra, quien habría producido, recopilado, almacenado y transmitido archivos en video y fotos de menores de edad en actividades de tipo sexual”, dijo la Fiscalía General de la Nación por medio de un comunicado.

La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), identificó que el presunto agresor compartió mediante plataformas virtuales cerca de 60 archivos con contenido explícito de, al menos, cinco víctimas, entre los 13 y 16 años.

El caso tuvo lugar en Medellín. Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA

“El material probatorio da cuenta de que los hechos se habrían registrado entre diciembre del 2024 y de julio del 2025 en Medellín (Antioquia). Palacio Sinisterra, de 37 años, se habría valido de su posición como entrenador de fútbol para acercarse a una de las víctimas, ganarse su confianza e instrumentalizarla”, detallaron las autoridades judiciales tras las investigaciones correspondientes.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Medellín, en Antioquia, le imputó el delito de pornografía con menor de 18 años.

En el desarrollo de las audiencias preliminares, el hombre no aceptó el cargo, y un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario por representar un peligro para la sociedad y las víctimas.

