Itagüí

La historia de uno de los más buscados de Itagüí: hizo meter a su mamá a la cárcel y tuvo que pedirle perdón en las redes sociales

Las autoridades ofrecían 13 millones de pesos por su captura.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 3:29 a. m.
Juan Camilo Jaramillo, alias Bola, detenido en Itagüí.
Juan Camilo Jaramillo, alias Bola, detenido en Itagüí. | Foto: Alcaldía de Itagüí

En Itagüí, Antioquia, las autoridades detuvieron a Juan Camilo Jaramillo, un señalado delincuente conocido con el alias de Bola.

Según se informó desde la alcaldía, Bola era uno de los hombres más buscados de esa población vecina de Medellín y cayó en medio de un allanamiento en el sector de Ditaires.

Las autoridades ofrecían 13 millones de pesos de recompensa por su captura, pues no solo pesaba una orden judicial en su contra por violencia intrafamiliar contra su compañera sentimental, también en su historial criminal aparecen tenía antecedentes y sentencias condenatorias por delitos como concierto para delinquir agravado,

Hasta ahí, la captura de Bola, de quien las autoridades creen que era el responsable de coordinar la venta de drogas en las plazas de vicio de los barrios Yarumito, San Pío X, Guamalito y La Independencia, parece algo normal, consecuencia de sus actos.

De hecho, el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, dijo que: “Este delincuente, alias Bola, es el responsable de coordinar la distribución de sustancias alucinógenas en las denominadas plazas de vicio de los barrios Yarumito, San Pío, Guamalito y La Independencia, así como de recaudar el dinero producto de estas actividades ilícitas, con rentas criminales de más de $6′000.000 diarios”.

El mismo funcionario, señaló que: “No damos tregua a la delincuencia”.

Sin embargo, un mensaje de alias Bola en redes sociales tienen a los habitantes de Itagüí hablando de su caso.

Es una foto en la que aparecen Sandra, su mamá, y Johan, su hermano, quienes fueron detenidos en 2024 en medio de un allanamiento de las autoridades en su casa en el sector de La Finquita.

Señalado delincuente, conocido como Bola, dejó mensajes en redes para pedirle perdón a su mamá por haber sido detenida.
Señalado delincuente, conocido como Bola, dejó mensajes en redes para pedirle perdón a su mamá por haber sido detenida. | Foto: Alcaldía de Itagüí.

Iban por Bola y encontraron a su progenitora y a Johan con 600 dosis de droga, un supresor de sonido para arma de fuego (silenciador) y máquinas de armado artesanal de cigarrillos, dijo la Alcaldía.

“Mi vieja, mi vieja, perdón”, escribió Bola en redes sociales.

La imagen del estado publicado en redes sociales fue revelado por la Alcaldía.

Ahora, el señalado cabecilla fue enviado a prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

